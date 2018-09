धोनी पर टि्वटर यूजर्स का फूटा गुस्सा, दे डाली रिटायरमेंट की सलाह

एशिया कप 2018 के सुपरफोर में मंगलवार (25 सितंबर) को भारत और अफगानिस्तान के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ। बांग्लादेश के द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम जीत से एक कदम दूर रह गई और मैच ड्रा हो गया। लंबे अरसे बाद महेंद्र सिंह धोनी ने मैच की कप्तानी थी। यह कप्तान के तौर पर उनका 200वां मैच था। इस मैच में वे अंपायर के गलत फैसले का शिकार हो गए। हालांकि, वे ये बात जानते हुए भी चुप रहने को मजबूर हो गए क्योंकि उनके पास रिव्यू का ऑप्शन समाप्त हो चुका था। इन सब बातों से इतर धोनी ने कुछ ऐसा हुआ, जिससे सोशल मीडिया यूजर्स नाराज हो गए और उन्हें खरीखोटी सुनाते हुए रिटायरमेंट की सलाह दे डाली। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, “महेंद्र सिंह धोनी, अापको एलिस्टर कुक से सीख लीजिए और जरूरत के अनुसार कुछ वैसा ही कीजिए।”

Dear @msdhoni pls take some inspiration from Alistair Cook and do the needful. Thank you #INDvAFG

वहीं, एक अन्य यूजर लिखते हैं, “धोनी भाई रिटायर कर जाओ। अफगानिस्तान से भी नहीं खेल सकते तो क्या खेलोगे।”

एक यूजर ने लिखा, ” समय आ गया है कि महेंद्र सिंह धोनी को रिटायर हो जाना चाहिए।”

Time for @msdhoni to retire. Can’t seem to be getting over his plant his for forward and block.

— Gaurish Kalangutkar (@gaurishsk) September 25, 2018