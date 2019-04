केन्द्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की मदद करने के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में एक यूजर ने सुषमा स्वराज के ट्वीट पर कमेंट करते हुए लिखा कि ‘आप राहुल गांधी से भी ज्यादा मजाकिया हो।’ अब सुषमा स्वराज ने इस पर ऐसा जवाब दिया है कि एक बार फिर उनकी हाजिर जवाबी के लोग कायल हो जाएंगे। दरअसल जब यूजर ने लिखा कि आप राहुल गांधी से भी मजाकिया हो तो सुषमा स्वराज ने अपने जवाब में लिखा कि ‘तो फिर मुझे मजाकिया होना बंद कर देना चाहिए।’ दरअसल एक यूजर ने ट्वीट कर सुषमा स्वराज से अपने सास-ससुर को वीजा दिलाने के लिए मदद मांगी थी।

अपने ट्वीट में यूजर ने लिखा कि “मेरी सास और ससुर को शादी में शामिल होने के लिए वीजा नहीं मिल रहा है, जिसके चलते उन्हें अपना दौरा कैंसिल करना पड़ रहा है। कृप्या मदद करें क्योंकि यह उनके इकलौते बेटे की शादी है और वह शादी समारोह में शामिल होना चाहते हैं।” इस ट्वीट पर सुषमा स्वराज ने जवाब देते हुए कहा कि “ओह!….मैं तुम्हारे ससुराल वालों की भारतीय वीजा दिलाने में मदद कर सकती हूं। ऐसे में उन्हें शादी नहीं टालनी पड़ेगी।” इसी ट्वीट पर उपरोक्त यूजर ने सुषमा स्वराज को राहुल गांधी से भी मजाकिया करार दिया था।

Then I should stop being humorous. https://t.co/9wC3lsbo7Y

— Chowkidar Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) April 3, 2019