“Pakistan General Elections Results 2018: पाकिस्‍तान में 11वें आम चुनाव के लिए वोट बुधवार को डाले गए थे। गुरुवार को मतगणना के दौरान इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ जैसे-जैसे निर्णायक बढ़त के करीब पहुंची वैसे-वैसे सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कई लोगों ने ट्विटर पर इमरान खान को बधाइयां दीं तो कइयों ने उनका मजाक भी उड़ाया। पाकिस्तान में इमरान खान का अब प्रधानमंत्री बनना तय हो चुका है। इस चुनाव में उनकी पार्टी ने सभी दूसरे दलों से बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पूर्व क्रिकेटर इरमान खान की इस जीत पर कई लोगों ने तरह-तरह की मीम्स बनाकर इमरान खान का मजाक उड़ाया है। सोशल मीडिया पर पीटीआई की जीत हॉट टॉपिक बन गई है और प्रतिक्रियाओं के केंद्र में हैं इमरान खान।

एक यूजर ने पूर्व क्रिकेटर इमरान खान पर निशाना साधते हुए उनकी कुछ तस्वीरें शेयर की और लिखा कि ‘मैं सबको रुलाऊंगा’। एक और यूजर ने पाकिस्तानी सेना को इस चुनाव के लिए सेलेक्शन कमेटी बताया। कुछ ट्विटर यूजर्स ने इमरान खान के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने पर नई दिल्ली को निशाना पर लेते हुए तंज कसा। इस शख्स ने कार्टून बनाकर निशाना साधा। कुछ यूजर्स तो इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान का मजाक उड़ाने से भी नहीं चूके। रेहम खान ने पाकिस्तान में चुनाव से पहले अपनी किताब में इमरान खान को लेकर कई सारे खुलासे किये थे। रेहम खान पर निशाना साधते हुए एक शख्स ने लिखा कि रेहम शायद उनसे फिर से पैच-अप के लिए सोचें।

Don’t make yourself regret for next five years with wrong decision! Make your mind! Vote for #ImranKhan for your better future.

#بلا_گھماؤ_بھارت_بھگاؤ pic.twitter.com/96sG00IYgo

— ᗩѕα∂ ᔕнαн (@asadshah_333) July 24, 2018