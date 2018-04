कठुआ गैंगरेप और हत्या का विरोध करने का तरीका बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर और उनके जरिये ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजॉन दोनों पर भारी पड़ रहा है। स्वरा भास्कर ने अमेजॉन के नए कैंपेन- ‘अजनबी शहर की गुगली’ से जुड़ने की जानकारी दी तो ट्विटर यूजर अमेजॉन का एप डिलीट करने लगे। दरअसल, पिछले दिनों कठुआ की वारदात के प्रति कई फिल्मी हस्तियों ने हाथों में एक तख्ती लेकर अपना गुस्सा प्रकट किया था। तख्ती में देश, पीड़िता और घटना के स्थान के नाम आदि का जिक्र किया गया था जो लोगों को नागवार गुजरा। ऐसे में जब स्वरा भास्कर ने अमेजॉन के नए कैंपेन से जुड़ने का ट्वीट किया तो ट्विटर पर ‘बायकॉट अमेजॉन’ ट्रेंड करने लगा। इधर फजीहत देखते हुए अमेजॉन ने भी स्वरा भास्कर के स्वागत में किया गया रीट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन तब तक अमेजॉन के रीट्वीट का स्क्रीनशॉट लिया जा चुका था। अमेजॉन की तरफ से इस बारे में खबर लिखे जाने तक किसी प्रकार का आधिकारिक बयान नहीं आया था।

When I made the big move to a new city, all I wanted was a swanky music system, music being my passion! No matter how much I hunted for it, couldn't find anything of my choice. In fact, I only got confused! #AjnabiShaharKiGoogly #ChonkpurCheetahs @amazonIN https://t.co/dQcI3z3zww — Swara Bhasker (@ReallySwara) April 19, 2018

Amazon ne Swara Bhaskar ko nikaal diya, delete kar diya. Har Har Mahadev. pic.twitter.com/3NCmc61GRc — Shivam (@shtoons) April 20, 2018

रेप के विरोध के तरीके को लेकर स्वरा भास्कर को जमकर ट्रोल किया गया और पिछले दिनों इसी तस्वीर में मेकअप को लेकर भी अभिनेत्री ट्रोल हुई थीं। एक्ट्रेस की इस तस्वीर को श्रुती सेठ नाम की यूजर ने रीट्वीट किया था, जिस पर चांदनी सेठिया नाम की यूजर ने एतराज जताया था। चांदनी ने लिखा था- ”श्रुति कृपया क्या आप स्वरा से पूछेंगी कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे के बारे में बात करने के लिए मेकअप करने की क्या जरूरत थी? मुझे लगा कि ये कलाकार रील और रियल लाइफ के बीच अंतर को जानते थे।” इस पर स्वरा भास्कर ने जवाब में लिखा था- ”मेकअप की जरूरत इसलिए थी क्योंकि मैं शूट के बीच में थी चांदनी। आप जानती है कि वह चीज काम कहलाती है। लेकिन वह महत्वपूर्ण क्यों है? क्या जो लोग मेकअप करते हैं, वे मुद्दे पर आवाज नहीं उठा सकते हैं? क्या वे अपने विचार जाहिर करने का अधिकार नहीं रखते हैं? आपको क्या परेशान कर रहा है?”

ट्रोलिंग और अमेजॉन मामले पर स्वरा भास्कर का कहना है- “जो सही है, उसके लिए खड़े होने का रास्ता हमेशा मुश्किल भरा होता है।” बता दें कि इसी वर्ष जनवरी में कठुआ में एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। घटना की निर्ममता की बात सामने आने के बाद से देश भर में लोगों में भारी रोष देखा जा रहा है।

#BoycottAmazon Bye Amazon, I had bought a new book from Amazon just last month, have bought all my books from Amazon, but it is time to move on. Please don’t associate with people who hurt Hindu religious sentiments. @amazonIN — Sajith Sasidharan (@SajithSasidhar2) April 22, 2018

#BoycottAmazon been an Amazon custumer since many years.. My I order min. 7-8 a month.But I m uninstalling Amazon until they don’t disassociate themselves from anti Hindu person #swarabhaskar and I am done with these celebrities who live of our money and then abuse my religion. — s k (@imsmitakhare) April 22, 2018

Hey @amazonIN I am one of your Prime customer Honestly speaking i love purchasing from @amazonIN I am uninstalling amazon app @SwaraBhaskar who has disrespected my reigion as well as my country. So I Boycott Amazone#BoycottAmazon #BoycottDalalBollywood

This is my contribution pic.twitter.com/LOfzBBF48S — Deepak tiwari (@Deepu2200) April 22, 2018

