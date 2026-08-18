TVK MLA M.R. Pallavi News: तमिलनाडु में टीवीके की विधायक आर पल्लवी इस समय चर्चा में हैं, वे अपने नवजात बच्चे को लेकर सत्र के दौरान विधानसभा पहुंची थी इसे लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उन पर दिखावे का आरोप लगाया। हालांकि एक अन्य तस्वीर में सीएम विजय बच्चे को आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं।

अधिकारियों ने मंगलवार को यहां बताया कि वह अपने बच्चे को तमिलनाडु विधानसभा परिसर में साथ लेकर आती हैं और कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए मुख्य सभागार में जाने के दौरान नवजात को एक केयरटेकर की देखरेख में छोड़ देती हैं। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय भी बच्चे को आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं, इस पल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।

सूत्रों ने बताया कि विधायक के लौटने तक देखभालकर्ता विधानसभा सभागार के पास एक कमरे में बच्चे की देखभाल करता है। हाल ही में पल्लवी अपने बच्चे को विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के पास भी लेकर गई थीं, जो टीवीके के संस्थापक भी हैं। उन्होंने बच्चे को आशीर्वाद दिया था। सोशल मीडिया पर पल्लवी पर दिखावे का आरोप लग रहा है, जिनपर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि यह आरोप अनुचित है और वह अपने बच्चे को घर पर नहीं छोड़ सकतीं।

मैं नवजात बच्चे को घर पर कैसे छोड़ सकती हूं?

उन्होंने एक यूट्यूब चैनल से कहा, ”दिखावा करने की बात ही क्या है? मैं नवजात बच्चे को घर पर कैसे छोड़ सकती हूं? कृपया सोच समझकर कमेंट करें। अगर आप दूसरों का दर्द नहीं समझते तो भी ठीक है, लेकिन ट्रोल न करें।” अप्रैल 2026 में हुए विधानसभा चुनाव में पल्लवी चेन्नई के तिरु-वी-का नगर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई थीं। विधानसभा का मौजूदा सत्र आठ सितंबर तक चलेगा। खैर, इस खबर आपकी राय क्या है, नवजात को विधानसभा लाना सही है या गलत?

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