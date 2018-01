राजदीप का मोदी पर तंज- पकौड़ेवालों की तो आज मौज, लोग बोले- जिंदगी छोटी, नफरत में मत गुजारें

मशहूर टीवी पत्रकार राजदीप सरदेसाई अपने एक ट्वीट की वजह से सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। कई यूजर्स उनके इस ट्वीट पर जमकर तंज कस रहे हैं। एक कमेंट में उन्हें नफरत नहीं फैलाने तक की सलाह दी है। दरअसल मंगलवार (32 जनवरी, 2017) सुबह शेयर बाजार खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी ने नया रिकॉर्ड बना दिया। पहली बार सेंसेक्स 206 प्वॉइंट चढ़कर 36,000 पार कर गया जबकि निफ्टी में भी अच्छी बढ़त देखी गई। निफ्टी भी 55 अंकर चढ़कर पहली बार 11,000 के पार पहुंच गई। शेयर बाजार की इस रिकॉर्ड बढ़ोतरी पर पत्रकार सरदेसाई ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसने वाला ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा, ‘सेंसेक्स 36,000 का आंकड़ा छू रहा है जबकि निफ्टी 11,000 का आंकड़ा पार कर रही है। मेरे म्यूचल फंड अच्छा रिटर्न दे रहे हैं! उम्मीद है कि दलाल स्ट्रीट पर पानवाला और पकौड़ा सेलर के बिजनेस में भी तेजी से बढ़त देखने को मिलेगी! सब ठीक है। रोजगार की चिंता कल कीजिए। आज मौज करिए।’

बता दें कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली जी न्यूज को अपना साक्षात्कार दिया था। इसमें पत्रकार ने पीएम मोदी द्वारा नवंबर 2013 में आगरा में किए गए उस वादे को लेकर सवाल किया जिसमें उन्होंने कहा था कि वह देश में एक करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे, इस सवाल पर प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, ‘कोई मुझे बताए कि अगर आपके जी टीवी के बाहर किसी ने पकौड़े की दुकान लगाई और शाम को वह 200 रुपए कमाकर घर गया, इसको आप रोजगार कहेंगे कि नहीं कहेंगे? किस रजिस्टर में लिखा होगा कि यहां कोई व्यक्ति 200 रुपए रोज कमाता है। यह सीधी-सीधी समझ का विषय है कि बैंक से 10 करोड़ लोगों को पैसा दिया गया है, मतलब इतने सारे लोगों ने रोजी-रोटी पाई है।’

Th sensex touching 36,000 and NIFTY crossing 11,000, my mutual funds are giving me a good return! Expect also the paanwallah and pakora seller on Dalal street to do booming business today! All izz welll! Worry about jobs tomw! Enjoy today!

