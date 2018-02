कासगंज दंगा: कई लोगों को पहले से थी जानकारी? पत्रकार ने ट्वीट शेयर कर यूपी पुलिस से पूछा

सोशल मीडिया में उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुई सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ा एक ट्वीट वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे ट्वीट में अयुष शर्मा नाम के यूजर ने 20 जनवरी को जिले में दंगा होनी की आशंका व्यक्त की थी। ट्वीट में यूजर ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह और यूपी पुलिस के टैग करते हुए लिखा, ‘मेहरबानी करके यहां गौर करें सर, यह हिंदू-मुस्लिम का मामला बन सकता है।’ एक अन्य ट्वीट में आयुष ने लिखा है, ‘कासगंज में सबकुछ पहले प्लान किया गया था। मैंने पांच दिन पहले इस मामले में ट्वीट भी किया था।’ शर्मा के इस ट्वीट को एबीपी न्यूज से जुड़े पत्रकार पंकज झा ने भी शेयर किया है। उन्होंने ट्वीट्स के स्क्रीन शॉट शेयर करते हुए लिखा, ‘कासगंज में दंगा होने वाला है? क्या इस बात की जानकारी कई लोगों को थी? आयुष के ट्वीट तो इसी तरफ इशारा करते हैं।’ ट्वीट यूपी पुलिस को टैग किया गया है।

देखें ट्वीट्स-

यूजर्स की प्रतिक्रियाएं-

I think This was preeplant.

— SUMIT YADAV (@sumityadav9818) February 1, 2018