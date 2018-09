आम आदमी पार्टी (आप) से अलग हो चुके आशुतोष ने टीवी डिबेट में एक ऐसी बात कह दी कि न्यूज एंकर अरनब गोस्वामी उन पर भड़क उठे। जवाब देते हुए वह बोले, यह आप की मीटिंग नहीं है। आशुतोष आगे जब बात घुमाने लगे, तो अरनब ने उन्हें दुरुस्त करते हुए कहा, “आप मेरे पास बैठकर भी मेरी नजरों से नजर नहीं मिला रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आपको बेकनकाब कर दूंगा।”

यह मामला रिपब्लिक टीवी की सनडे डिबेट से जुड़ा है। कार्यक्रम के दौरान आशुतोष ने कहा था, “आप गुबार की बात कर रहे हैं? हमारे पीएम ने कहा था कि देश में पहले तक सब चीजें गड़बड़ चल रही थीं। लेकिन साल 2014 के बाद सारी चीजें दुरुस्त हो गईं। अखलाख और पहलू खान के मसले पर मुझे काफी गुस्सा आया था और आएगा, क्योंकि ये सारी चीजें हैवानों की वजह से हुईं।”

#OutrageDebate | They have forgotten what MS Golwalkar has written in his book. He writes that there are 3 enemies: Two are minority religions, one is Communists. You think the ideology propagated by him should rule the country?: Ashutosh, Journalist & Political Analyst pic.twitter.com/x5EVXFEHQ5

— Republic (@republic) September 16, 2018