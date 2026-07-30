केतन अग्रवाल मर्डर केस के बाद चर्चाओं में आया महाराष्ट्र का लोहागढ़ फोर्ट एकबार फिर सुर्खियों में है। इस बार एक वायरल वीडियो की वजह से यह किला चर्चा में है। सोशल मीडिया पर इस किले का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच तीखी बहस हो रही है।

किले में सिगरेट पी रहा था दिल्ली का ग्रुप

बताया जा रहा है कि दिल्ली का एक ग्रुप इस हेरिटेज प्लेस पर घूमने पहुंचा था, लेकिन इस ग्रुप के लड़के और लड़की उस किले में सिगरेट पीने लगे। इसे लेकर एक लोकल ने आपत्ति जताई और फिर दोनों पक्षों के बीच बहस होने लगी। लोकल व्यक्ति ने इस पूरे घटनाक्रम को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

लोकल ने दिल्ली से आए पर्यटकों को हड़काया!

बता दें कि केतन अग्रवाल मर्डर केस के बाद लोहागढ़ फोर्ट को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से वह किला पर्यटकों के लिए खुला है। इंटरनेट पर वायरल हो रहा 1 मिनट 45 सेकंड का वीडियो लोहागढ़ फोर्ट का है। वीडियो में एक लोकल व्यक्ति को कहते हुए सुना जा सकता है कि आपको यहां सिगरेट पीने की परमिशन किसने दी? विजिटर्स जवाब देते हैं कि उन्हें ऐसे किसी नियम के बारे में नहीं पता था और ना ही स्मोकिंग रोकने वाला कोई साइनबोर्ड वहां था।

यह किला हमारा मंदिर है- स्थानीय

वीडियो में दोनों पक्षों के बीच बहस होना शुरू हो जाती है। इस वीडियो ने इंटरनेट पर भी बहस छेड़ दी है। वायरल वीडियो में लोकल व्यक्ति कहता है, “तुम्हें थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए। क्या तुम मंदिर के अंदर स्मोकिंग करोगे? यह किला हमारा मंदिर है।” वह आदमी बाद में पर्यटकों को वॉर्निंग देता है कि वह इसकी शिकायत पुलिस में करेगा।

‘किले में बैन होना चाहिए सिगरेट, तंबाकू और शराब’

इस वीडियो को X पर कई यूजर्स ने शेयर करके अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी है। @kisora_pat7606 नाम के यूजर ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है, “लोहागढ़ पर दिल्ली की जनता! महाराष्ट्र के किलों और गढ़ों की पवित्रता बनाए रखने के लिए, सिगरेट, तंबाकू और शराब पीने पर पूरी तरह से कानूनी बैन है। क्या उन्हें यह नहीं पता था या वो सिया पॉइंट देखने आए थे?”

वायरल वीडियो को लेकर छिड़ी बहस

वायरल वीडियो को लेकर एक अलग बहस छिड़ चुकी है। वीडियो पर यूजर्स के मिले-जुले रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। कुछ यूजर्स ने लोकल लोगों के स्टैंड का सपोर्ट किया लेकिन टूरिस्ट से भिड़ने के उनके तरीके की बुराई की। एक यूजर ने कमेंट किया है, “आपको विनम्रता से बात करनी चाहिए थी। अगर किसी को कोई नियम नहीं पता या वह तोड़ता है, तो उसे अच्छे से बताएं। सिर्फ व्यूज और फॉलोअर्स पाने के लिए वीडियो बनाकर उसे पब्लिक में क्यों पोस्ट किया जाए?” एक और अन्य यूजर ने लिखा है कि इस तरह के टकराव राज्य के बाहर के टूरिस्ट को डराने का एक तरीका बन गए हैं।

एक अन्य यूजर ने कहा है, “महाराष्ट्र के लोगों को अपने इतिहास और विरासत पर बहुत गर्व है! महाराष्ट्र का गर्व करने वाला निवासी होने के नाते उन्हें दूसरों को सही करने का पूरा हक है जो गलत व्यवहार कर रहे हैं! वह आदमी पुलिस केस की बात कर रहा है और उसने कोई पैसे नहीं मांगे।”

लोहागढ़ फोर्ट क्यों फेमस है?

बता दें कि महाराष्ट्र का लोहागढ़ फोर्ट पुणे जिले में लोनावला के पास सह्याद्री पहाड़ियों पर स्थित है। यह किला लगभग समुद्र तल से 3,389 फीट की ऊंचाई पर है। इस किले को लेकर कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1600 के दशक में इस किले पर विजय प्राप्त की थी और बाद में यह सूरत कैंपेन से वापस लाए गए पैसे के लिए एक सुरक्षित खजाने के तौर पर काम आया।

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सबसे ज्यादा Waste Guna Huiya वायरल हुआ जबकि इसका कोई मतलब भी नहीं है। इसके पीछे वजह है कि यह बोलने में मजेदार लगता है। यह सिर्फ एक वायरल मीम है। युवा अब गंभीर मुद्दे पर भी अपनी भाषा में सड़क से संसद तक पहुंचा रहे हैं। पेपर लीक जैसे मामले को भी युवाओं ने नारों की जगह मीम्स की भाषा सुनी। इसमें “Delulu” औऱ “Clock It भी खूब चले। खैर, आपको इनमें से कौन सा शब्द ज्यादा मजेदार लगा। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…