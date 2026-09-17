Railway Theft Viral Video: ट्रेन से चादर चुराते हुए एक कपल को कोच अटेंडेंट ने रंगे हाथों पकड़ लिया। गलती मानने के बजाय महिला ने TTE ने एक्स्ट्रा पैसे लेने का दावा करते हुए अटेंडेंट से बहस शुरू कर दी। ये वीडियो अभी वायरल हो रहा है। भारतीय लोगों में सिविक सेंस नहीं है, ये आलोचना आपने कई बार सुनी होगी। असल में हमारे देश में ऐसे अनगिनत लोग हैं, जो पढ़े-लिखे होने के बावजूद खुलेआम नियमों का उल्लंघन करते हैं। अब ये वायरल हो रहा ये वीडियो ही देख लीजिए।

एक कपल ने ट्रेन में सफर करने के बाद कोच से उतरते समय चुपके से चादर चुरा ली लेकिन प्लेटफॉर्म पर कोच अटेंडेंट ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। खैर, पकड़े जाने के बाद भी अपनी गलती मानने के बजाय, ‘ये चादर क्या TTE के घर की है क्या?’ ऐसा उल्टा सवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

अब आप ही बताइए, ऐसे यात्रियों को रोकने के लिए प्रशासन को कैसे उपाय करने चाहिए? ये वीडियो yatrawalavishal नाम के इंस्टाग्राम पेज से शेयर किया गया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, ट्रेन में चादर चुराते हुए पकड़ा गया एक कपल दिख रहा है। कोच अटेंडेंट ने उनसे सवाल किया कि, चादर बैग में क्यों रखी? इस पर गलती मानकर चुपचाप आगे जाने के बजाय, उल्टा महिला ने बहस शुरू कर दी ।महिला ने दावा किया कि TTE ने अतिरिक्त पैसे लिए हैं इसलिए चादर ली है। आखिर में काफी देर तक इस मामले पर बहस करने के बाद महिला के पति ने बैग खोलकर रेलवे की चादर वापस कर दी।

वीडियो देख लोगों का फूटा गुस्सा

@KUNDAN00PATEL नामक यूजर ने लिखा है कि इंसान गलती करता है बताइए छोटी चीजों के लिए अपनी नियत खराब कर लेता है यह कितना ही बेहद गिल्ट भरा पल होगा और ऊपर से इस प्रकार के आरोप लगाना सही नहीं है। वहीं @dineshkumar2377 ने कहा है कि निर्लजता और निकृष्टता कि हद है, हमारे यहां इसे कहते हैं रस्ते मे हग्गे और आंखों लिलोरे (मतलब रास्ते मे गंदगी करें और कोई सवाल करें तो उसको आंख भी दिखाए )। एक अन्य @Rahulchetry1992 नामक यूजर ने कहा है कि इसका मतलब इन लोगों के पास से पैसा लिया गया है उसकी भरपाई करने के लिए चादर उठा कर लेकर आए। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है?

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महाराष्ट्र के नासिक से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को लेकर हो रहे विरोध-प्रदर्शन ने उस समय अनोखा मोड़ ले लिया जब युवा सेना के कार्यकर्ताओं ने दो आवारा कुत्तों को नगर पालिका के दफ़्तर में लाकर मुख्य अधिकारी की मेज़ पर छोड़ दिया, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…