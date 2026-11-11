ट्रक ड्राइवर जिसे 11 सालों बाद जिंदगी में पहली बार दीवाली पर गिफ्ट मिला। उसके मालिक ने उसकी सर्विस के 11 सालों बाद उसे गिफ्ट और काश बोनस देकर सरप्राइज कर दिया। गिफ्ट खोलते समय उसका एक्साइटमेंट दिखाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसने ऑनलाइन लोगों का दिल जीत लिया है।

ड्राइवर सुरेश मौर्य के तौर पर हुई है,जो पिछले 11 सालों से एक ही मालिक के साथ काम कर रहा है। उसके डेडिकेशन के लिए तारीफ के तौर पर उसे एक दिवाली गिफ्ट हैंपर मिला जिसमें कपड़े, घर का ज़रूरी सामान, मिठाई और Rs 1,000 कैश थे। ड्राइवर के अनपैकिंग का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

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इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में मौर्या उत्साह से अपने गिफ्ट्स को अनबॉक्स करते और कैमरे को दिखाते हुए दिख रहे हैं। गिफ्ट्स में एक नई शर्ट, एक जोड़ी ट्राउजर, एक मिल्टन टिफिन बॉक्स सेट, एक मिल्टन थर्मस फ्लास्क, काजू कतली का 1 kg का बॉक्स और 1,000 रुपये कैश शामिल हैं।

काम के लिए मिला तोहफा तो खुश की नहीं रहा ठिकाना

इस बात को मौर्या का रिएक्शन खास तौर पर दिल को छूने वाला है। वह बार-बार अपनी खुशी जाहिर करते हैं और बताते हैं कि यह उनकी ज़िंदगी में पहली बार है जब उन्हें अपने काम के लिए ऐसे तोहफे और पहचान मिली है।

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इस क्लिप को 2.4 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं और कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने एम्प्लॉयर के इस काम की तारीफ़ की है। कई लोगों ने मौर्या की सालों की कड़ी मेहनत को पहचानने और उन्हें अहमियत महसूस कराने के लिए कंपनी की तारीफ़ की। वीडियो ने दर्शकों को यह दिखाकर भी प्रभावित किया है कि कैसे तारीफ़ का एक छोटा सा काम भी लंबे समय तक चलने वाला फ़र्क ला सकता है, खासकर उन एम्प्लॉइज़ के लिए जिनके डेडिकेशन पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता।

एक यूजर ने लिखा, “मुझे उम्मीद है कि लंच बॉक्स हमेशा खाने से भरा रहेगा।” दूसरे ने कहा, “उसे एक Tier-1 कॉर्पोरेट मजदूर से ज्यादा गिफ्ट मिले।” तीसरे यूजर ने कमेंट किया, “हर किसी के पास बांटने के लिए दौलत नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों का दिल इतना अमीर होता है कि वे किसी और की दिवाली को और रोशन कर सकते हैं। खुशियां बांटो।” चौथे ने कहा, “आपके एम्प्लॉयर को पता है कि एम्प्लॉई को कैसे इम्प्रेस और मोटिवेट करना है। आपके एम्प्लॉयर को सैल्यूट मिलना चाहिए।”

यहां देखिए वीडियो-