स्वरा भास्कर की फोटो पर ट्रोल्स ने पार की हद, कमेंट देख भड़के सोशल मीडिया यूजर्स

रांझना और तनु वेड्स मनु जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकीं बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहती हैं। उन्हें कई बार ट्रोल्स का शिकार भी होना पड़ता है। स्वरा भास्कर को ट्रोल करते हुए कई बार लोग हद भी पार कर जाते हैं। एक बार फिर से ऐसा ही हुआ है। कुछ लोग स्वरा भास्कर को ट्रोल करते हुए सारी हदें पार कर गए। हालांकि सोशल मीडिया में ही बहुत से यूजर्स ऐसे हैं जो स्वरा भास्कर के समर्थन में आगे आए हैं।

दरअसल हुआ ये कि स्वरा भास्कर ने नए साल के पहले दिन ट्विटर पर अपनी एक फोटो पोस्ट की। बिना मेकअप वाली इस फोटो के साथ स्वरा ने लिखा- पुराना साल चला गया। मैं 2019 को बिल्कुल बी याद नहीं करूंगी। आप लोगों से निवेदन है कि 2020 में कुछ ऐसा मत करना कि मेरा मुंह ऐसा ही बने।

स्वरा भास्कर की इस फोटो पर हमेशा की तरह कुछ लोग ट्रोल करते हुए कमेंट करने लगे। इन लोगों के कमेंट्स इतने अश्लील और भद्दे हैं कि उन्हें यहां पर दिखाया भी नहीं जा सकता। इस तरह से अभद्रता की हदें पार करने वालों पर स्वरा भास्कर ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी लेकिन तमाम सोशल मीडिया यूजर्स उनके सपोर्ट में ट्वीट कर रहे हैं।

स्वार भास्कर को भद्दे कमेंट करने वालों में से ज्यादातर ट्रोल्स खुद को कट्टर हिंदू, राष्ट्रवादी औऱ मोदी भक्त बताते हैं। ऐसे ट्रोल्स को जवाबी हमला करते हुए स्वरा के सपोर्ट में उतरे लोग लिख रहे हैं- आप स्वरा भास्कर के इस ट्वीट के सारे अश्लील कमेंट पढ़कर उनके बॉयोडाटा देख लीजिए। एक ही ‘संस्कारी कुल’ के हैं सब। ये सब मानसिक व्यभिचारी स्वयंभू ‘देशभक्त’ हैं। पता नहीं अपने आसपास की लड़कियों को ये लोग किस नज़र से देखते होंगे। धिक्कार है ऐसे लोगों पर।

I am not fan of @ReallySwara

But comments in this post made me tweet here

Just forget they are Nationalist

They are not humans even

Thr mothers probably feel ashamed after reading thr tweets.

Shame on such ppl

Shame on such ideology. https://t.co/CuDbmuYpAy

— Simmi Ahuja (@SimmiAhuja_) January 1, 2020