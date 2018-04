सोशल साइट पर फर्जी पहचान के जरिये डराने-धमकाने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। नई घटना एक महिला लेखिका से जुड़ा है। एक व्‍यक्ति ने फर्जी नाम से एक महिला लेखिका को फेसबुक मैसेंजर के जरिये मैसेज भेजा जिसमें उसने उसने लिखा, ‘उम्‍मीद करता हूं तुम्‍हारा रेप हो जाए।’ गाय की पूजा करने को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्‍पणी की गई। लेखिका शेफाली वैद्य ने मैसेज का स्‍क्रीनशॉट साझा करते हुए लिखा कि उन्‍हें हर दिन ऐसे मैसेज आते रहते हैं। शेफाली ने चैट को शेयर करते हुए ट्वीट किया, ‘प्‍यार का एक नमूना जो मुझे हर दिन मिलता रहता है। वे इतने डरपोक हैं कि उनमें इतनी भी हिम्‍मत नहीं है कि अपना नाम और चेहरा इस्‍तेमाल कर सकें। यकीन मानिए टि्वटर पर ‘हिंदू ट्रोल्‍स’ की शिकायत करने वालीं फेमिनिस्‍ट इस पर कभी कुछ भी नहीं बोलेंगी।’ पिछले कुछ दिनों में सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिये डराने-धमकाने और महिलाओं के खिलाफ अवांछनीय टिप्‍पणी करने का सिलसिला बहुत बढ़ गया है। इसे देखते हुए इस पर लगाम लगाने पर भी विचार किया जा रहा है।

An example of the 'love' I receive from the Chrislamocommies on a daily basis. Cowards that they are, don't even have the guts to use their own name and face. And mind you, all the twitter feminists whining about 'Hindu trolls' will NEVER EVER speak about this! pic.twitter.com/yf1xzIAig2

