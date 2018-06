लखनऊ के तन्वी और अनस सिद्दीकी पासपोर्ट मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की लगातार ट्रोलिंग की जा रही है। ऐसे ही एक ट्रोल ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल को एक ऐसी सलाह दी जिसकी लोग कड़ी निंदा कर रहे हैं। मुकेश गुप्ता नाम के एक ट्विटर यूजर ने सुषमा स्वराज के पति को ट्वीट कर लिखा कि उन्हें सुषमा स्वराज को पीटना चाहिए और उन्हें सबक सिखाना चाहिए कि वे मुसलमानों का तुष्टिकरण करना बंद करें। मुकेश गुप्ता, जिसने अपने परिचय में आईआईटी दिल्ली लिखा है, ने सुषमा स्वराज और स्वराज कौशल को टैग करते हुए लिखा, “जब वह आज रात को घर आती हैं आप उन्हें पीटते क्यों नहीं है और उन्हें कहते क्यों नहीं है कि वह मुस्लिम तुष्टिकरण करना बंद करे और उन्हें बताइए कि मुस्लिम कभी भी बीजेपी को वोट नहीं करेंगे।” स्वराज कौशल ने बिना कुछ लिखे इस ट्वीट को रिट्वीट कर दिया।

इस ट्वीट के लिए लोगों ने इस शख्स को खूब खरी खोटी सुनाई। एक शख्स ने कहा कि और ये खतरनाक दिमाग वाला आदमी आईआईटी में पढ़ा है, पढ़ाई भी ऐसे बीमारी का इलाज नहीं कर सकता है। बता दें कि लखनऊ में तन्वी और अनस सिद्दीकी पासपोर्ट विवाद के बाद ऑफिसर विकास मिश्रा का लखनऊ से तबादला कर दिया गया था। इसके बाद सुषमा स्वराज को ट्विटर पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। सोशल मीडिया यूजर्स ने आरोप लगाया कि सुषमा के मंत्रालय ने ऑफिसर विकास मिश्रा का पक्ष सुने बिना ही उनका ट्रांसफर कर दिया। अनस की पत्नी ने आरोप लगाया कि जब वह लखनऊ पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट बनवाने के सिलसिले में गई थी तो वहां पर ऑफिसर विकास मिश्रा ने उन्हें अपना धर्म बदलने को कहा। जबकि विकास मिश्रा का कहना है कि वह तन्वी उर्फ सादिया का पता कंफर्म कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों में सादिया का नाम भी अलग अलग था। जब देश में ये पूरा विवाद चल रहा था। तो उस वक्त सुषमा स्वराज देश से बाहर थीं। विदेश से लौटने के बाद सुषमा ने कहा कि उन्हें मामले की कोई जानकारी नहीं है।

I was out of India from 17th to 23rd June 2018. I do not know what happened in my absence. However, I am honoured with some tweets. I am sharing them with you. So I have liked them.

