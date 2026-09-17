उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में बेहद दुखद घटना घटी है, इसका वीडियो भी सामने आया है जिसे देखकर मन भारी हो सकता है। कृपया कमजोर दिल वाले इस खबर को न पढ़ें। प्रयागराज-लखनऊ रेलवे लाइन पर बारिश के बीच रेल हादसे में बकरियों का झुंड ट्रेन की चपेट में आ गया। इन बकरियों के साथ 3 महिलाएं भी थी जो बाल-बाल बच गईं। ये गांव की महिलाएं हैं जो बकरियों के साथ पटरी पर चल रही थीं अचानक तभी अचानक से ट्रेन आ जाती है और बकरियां गाड़ी की चपेट में आ जाती हैं। दिल दुखाने वाला यह हादसा फाटक संख्या 17सी के पास का है। घटना के बाद आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे और रेलवे ट्रैक साफ कराने के बाद ट्रेन का आवागमन बहाल कराया, मामला हथिगवां थाना क्षेत्र का है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि बकरियां साथ-साथ ट्रेन की पटरी पर चल रही हैं। पीछे से ट्रेन हॉर्न मार रही है, गेट मैन की वजह से महिलाओं की जान बच जाती है। गेटमैन को चिल्लाते हुए सुना जा सकता है कि हट जा हट जा गाड़ी आवतिया गाड़ी… अरे हट जा गाड़ी आवतिया… वह जोर से चिल्ला रहा है कि अरे हट जा। पहले दो महिलाएं हट जाती हैं फिऱ आखिर में एक महिला कुछ सेंकड पहले ही पटरी से हटती है वरना उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। महिलाएं बेबस देख रही हैं, अपने सामने पाली हुईं बकरियों को वह नहीं बचा पाती हैं।

काफी भयावह है मंजर

इससे पहले ही महिलाएं कुछ समझती या करतीं बकरियों ट्रेन की चपेट में आ जाती हैं। वीडियो में बकरियां भी तेज चलने लगती हैं मगर उनकी जान नहीं बच पाती है। लखनऊ से प्रयागराज जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन उनके ऊपर से गुजर जाती है, यह मंजर काफी भयावह और दर्दनाक है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वहीं गांव के लोग मुवाअजे की मांग कर रहे हैं।

आवारा कुत्तों से परेशान थे लोग, शिकायत अनसुनी होने पर कार्यकर्ता ने अधिकारी की मेज पर ही छोड़ा डॉगी- बोरियों में भरकर ले गए थे

इस हृदयविदारक घटना की चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है, हादसे के बाद रेलवे ने लोगों के सावधानी बरतने और पटरी न चलने की बात कही है, क्योंकि गाव में अक्सर लोग पटरियों पर ही चलते हैं जिससे बड़े हादसे होते हैं।

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नोट: ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। इसलिए हमने वीडियो इंबेड नहीं किया है, ग्रामीणों से अपील है कि रेलवे ट्रैक पर न चलें।

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महाराष्ट्र के नासिक से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को लेकर हो रहे विरोध-प्रदर्शन ने उस समय अनोखा मोड़ ले लिया जब युवा सेना के कार्यकर्ताओं ने दो आवारा कुत्तों को नगर पालिका के दफ़्तर में लाकर मुख्य अधिकारी की मेज़ पर छोड़ दिया, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…