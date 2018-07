TRAI प्रमुख ने आधार नंबर देकर हैकर्स को चुनौती दी, ट्विटर पर खड़ा कर दिया तूफान

आधार का डेटा कितना सुरक्षित है, यह साबित करने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (TRAI) के चेयरमैन आरएस शर्मा ट्विटर पर सायबर महारथियों से भिड़ गए। अपना आधार नंबर सोशल मीडिया में सार्वजनिक करते हुए उन्होंने चुनौती दे डाली कि कोई उन्हें किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है, वह जानना चाहते हैं। उनकी इस चुनौती के जवाब में एक शख्स ने उनके फोन नंबर से लेकर पैन नंबर तक की जानकारी सोशल मीडिया में सार्वजनिक कर दी। एक ट्विटर यूजर ने दावा किया उसने आधार से ही उनके फोन नंबर जान लिया। इसके अलावा घर का पता, निजी तस्वीरें तक सार्वजनिक कर दीं। कुछ लोगों ने ट्राई चीफ को इस तरह अपना आधार नंबर सार्वजनिक करने पर उन्हें चेतावनी भी दी है। एक यूजर्स ने उनकी परिवार तस्वीर लीक करते हुए लिखा कि तस्वीर में आप, आपकी पत्नी और आपका बेटा नजर आ रहा है। ट्राई चेयरमैन का पक्ष जानने के लिए उनसे बात की तो उन्होंने प्रतिक्रिया देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि चुनौतियों को कुछ वक्त के लिए चलने दें।

बता दें कि ट्राई चेयरमैन का ट्वीट करीब तीन हजार लोगों ने रिट्वीट किया है जबकि 3,500 लोगों ने ट्वीट लाइक किया है। इस दौरान आरएस शर्मा खुद ट्विटर पर यूजर्स संग इंगेज रहे। उनसे जुड़ी कुछ जानकारी सार्वजनिक होने पर उन्होंने लिखा कि ये जानकारी स्टेट सीक्रेट नहीं हैं। एक फ्रेंच ट्विटर यूजर ने लिखा, ‘लोगों ने आपका निजी पता, जन्मतिथि, वैकल्पिक फोन नंबर जान लिया। मैं यहीं रुकता हूं, उम्मीद है कि समझेंगे कि आधार नंबर सार्वजनिक होना सही नहीं है।’ इसके जवाब में ट्राई चेयरमैन ने लिखा कि उन्होंने फोन नंबर और अन्य जानकारियों के लिए चुनौती नहीं दी थी, चुनौती दी कि आधार के जरिए उन्हें किस तरह नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसमें अभी तक कोई कामयाब नहीं हो पाया। उन्हें भाग्य की शुभकामनाएं।

My Aadhaar number is 7621 7768 2740

Now I give this challenge to you: Show me one concrete example where you can do any harm to me!

— RS Sharma (@rssharma3) July 28, 2018