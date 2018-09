महाराष्ट्र में पुणे ट्रैफिक पुलिस यातायात नियमों को धता बताकर ड्राइविंग करनेवाले लोगों के खिलाफ अभियान छेड़े हुए है। मंगलवार को ट्रैफिक पुलिस ने ट्विटर हैंडल और पुलिस वेबसाइट पर उन 100 लोगों के नाम अपलोड कर दिए जिन्होंने सबसे ज्यादा यातायात नियमों का उल्लंघन किया था। इसी कड़ी में डीसीपी तेजस्वी सातपुते ने एक अनोखा प्रयोग कर लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया है। डीसीपी तेजस्वी ने एक फोटो ट्वीट कर इस अनोखे प्रयोग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि दो दिन एक छोटा सा प्रयोग किया। दो लोगों को एक ही कंपनी की बाइक पर कटराज से एस नगर के बीच 10 किलोमीटर की यात्रा तय करने को कहा। एक को किसी भी तरह से बाइक चलाने की छूट दी गई तो दूसरे को ट्रैफिक नियमों का पालन करने को कहा गया। पाया कि पहला बाइकर दूसरे से महज चार मिनट पहले एस नगर पहुंचा। यह जानकारी देने के बाद तेजस्वी ने सवाल किया कि क्या चार मिनट के लिए जिंदगी को खतरे में डालना सही है?

Dear all

Did a small experiment 2day. Sent 2 bikers on 2 same company bikes frm katraj to s.nagar(10km), one was told to do whatever and reach at the earliest n other was asked to religiously follow traffic rules. Travel time diff ws 4mins.

IS IT WORTH RISKING LIFE FOR 4 MINS??? pic.twitter.com/SwYa8EDZpi

— Tejaswi Satpute (@TejaswiSatpute) September 4, 2018