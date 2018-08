केंद्रीय मंत्री अल्फोंस कन्न्नथनम ने मंगलवार (21 जून) की रात केरल के बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए गए राहत शिविर में बिताई थी। उन्होंने इस संबंध में अपनी फोटो भी ट्विटर पर साझा की थी। उनकी ये व्यवहार ट्विटर पर मौजूद ट्रोलर्स को पसंद नहीं आया। लोगों ने अल्फोंस को निशाना बनाने वाले ट्वीट सोशल मी​डिया पर वायरल करने शुरू कर दिए। वैसे बता दें कि केरल इन दिनों भीषण बाढ़ की आपदा से जूझ रहा है। लाखों लोग अपना घर छोड़कर राहत शिविर में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं।

अल्फोंस कन्न्नथनम ने फेसबुक और ट्विटर पर जो फोटो पोस्ट की है, उसमें वह टी—शर्ट और जींस में दिख रहे हैं। उन्हें चटाई बिछाकर जमीन पर सोते हुए भी देखा जा सकता है। पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा है,”चंगानस्सेरी के एसबी हाई स्कूल कैंप में” कुछ ही मिनटों के भीतर इंटरनेट पर नया हैशटैग #Kannanthanamsleepchallenge सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। कई ट्विटर यूजर्स ने इसके बाद मजेदार कैप्शन के साथ अपने सोते हुए फोटो पोस्ट करने शुरू कर दिए।

#KannanthanamSleepChallenge I am sleeping for hours now. pic.twitter.com/qUQiTIaBF6 — Alwin K Wilson (@Alwin86835527) August 22, 2018

बाद में पर्यटन मंत्री ने अपनी तस्वीर को इस कैप्शन के साथ ट्वीट किया, ”अधिकतर लोग अनिश्चित कल की चिंता में सो नहीं पाते हैं।” इस ट्वीट में पीएम नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और दो केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल और धर्मेन्द्र प्रधान को भी टैग किया गया है। कुछ पोस्ट में अल्फोंस को दिखावापसंद कहा गया है। जबकि एक ने उनकी नकल उतारते हुए उन्हें मजाकिया राहत देने वाला बताया है।

कुछ दिन पहले ही मंत्री की एक फोटो वायरल हुई थी। इस फोटो में वह बचाव अभियान के दौरान बच्चे को पकड़े हुए दिखाई दिए थे। मंत्री अल्फोंस केरल से ही आते हैं। उन्होंने सदी की सबसे भयावह बाढ़ का जायजा लेने और नुकसान का अनुमान लगाने के लिए पूरे राज्य का दौरा किया है। केरल में बाढ़ के कारण 8 अगस्त से लेकर अब तक 237 लोगों की मौत हुई है। जबकि 14 लाख लोग लगातार हो रही बारिश के कारण अपने घरों से बेघर हो गए हैं।

