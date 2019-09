ये हैं Tik Tok के Top-5 Trending Videos, हंसते-हंसते लोटपोट हुए लोग

Top Trending Tik Tok Videos: वीडियो शेयरिंग ऐप टिक टॉक भारत में भी लोगों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। इस ऐप को लोग जहां मनोरंजन करने के लिए इस्तेमाल कर रहें हैं वहीं कुछ अपने हुनर को नई पहचान देने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में टिक-टॉक की लोकप्रियता को देखते हुए यह यूट्यूब को भी पीछे छोड़ता जा रहा है। रिपोर्ट्स के आधार पर टिक-टॉक भारत में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप बन गया है। इस हफ्ते टिक-टॉक पर कई वीडियो छाए रहे लेकिन कुछ ही वीडियो ऐसे हैं जो लोगों को काफी पसंद आए और इन्हें ज्यादा व्यूज भी मिले। इस हफ्ते के टॉप फाइव टिक टॉक वीडियो की लिस्ट नीचे दी गई है।

1. इस वीडियो में फिल्मी डायलोग बोलते युवक को देख वहां मौजूद बंदर भाग खड़े हुए। बाद में बंदरों ने युवक के पास आना चाहा और युवक की डायलोग डिलेवरी देख वे डर गए। यह वीडियो इस हफ्ते लोगों को खूब पसंद आए।

2. इस हफ्ते का दूसरे वीडियो जिसमें लोगों ने काफी दिलचस्पी दिखाई, वहा एक व्यक्ति का है जो शर्ट और पैंट में प्रभु देवा के सांग मुक्काबला मुक्काबला पर थिरकते दिखाई दिया।

This is the content we need on tiktok pic.twitter.com/2LOVo4YK5y

— sniper girl (@thegirl_youhate) August 31, 2019