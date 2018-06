बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एकबार फिर कश्मीर अशांति पर चिंता प्रकट करते हुए श्रीनगर की केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) यूनिट के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की आलोचना की है। स्वामी ने कश्मीर के हालातों की तुलना तमिलनाडु की तूतीकोरिन घटना से की है। पिछले दिनों तूतीकोरिन में स्टरलाइट कॉपर यूनिट का विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस ने गोलियां बरसा दी थीं, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं शुक्रवार (1 जून) को कश्मीर में सीआरपीएफ की गाड़ी के नीचे कुछ पत्थरबाज आ गए थे, जिसमें एक की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी। जिसके बाद शनिवार को जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर की सीआरपीएफ यूनिट के खिलाफ कई धाराओं में 2 एफआईआर दर्ज कर ली थीं। इस कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए बीजेपी नेता स्वामी ने ट्वीट किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट में लिखा- ”कश्मीर में जो हो रहा है वह तूतीकोरिन में जो हुआ उससे 100 गुना ज्यादा है। कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अब तक तमिलनाडु पुलिस की गोलीबारी में 13 लोग मारे गए लेकिन कश्मीर में निर्दोष सीआरपीएफ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। यह स्वीकार्य नहीं है।”

What is happening in Kashmir 100 times more than what happened in Thuthukudi ( Tuticorin). Yet TN Police shot dead 13 persons to restore law & order. But in Kashmir case registered against innocent CRPF!! Not acceptable

