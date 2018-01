कॉलेज के भीतर छात्रा को लातों से मारता रहा तृणमूल कांग्रेस का छात्रनेता, सीसीटीवी में दर्ज हुई घटना

पश्चिम बंगाल के एक कॉलेज से हैरत में डालने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक शख्स एक छात्रा को लात से मारता हुआ दिख रहा है। अंग्रेजी न्यूज़ चैनल टाइम्स नाउ के मुताबिक इस वीडियो में दिख रहा शख्स छात्र नेता है और वह राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। वीडियो में दिख रहा है कि चार से पांच लोग एक कमरे में है। दरवाजे पर एक लड़की है और एक शख्स अपने पैरों से लड़की को मार रहा है। कमरे में खड़े लोगों में से कोई भी इस छात्र को रोकने की हिम्मत नहीं करता है। यह लड़का कॉलेज का महासचिव है और टीएमसी छात्र परिषद से ताल्लुक रखता है। आगे वीडियो में दिखता है कि यह लड़का लड़की को सरेआम थप्पड़ मार रहा है। इस दौरान वहां मौजूद एक लड़के की पिटाई यह शख्स करता है। बाद में आरोपी छात्र नेता लड़की को धक्के मारकर कॉलेज से बाहर कर देता है।

There is Jungle-Raj in West Bengal, says Rahul Sinha, BJP pic.twitter.com/pIevAFXlZw

— TIMES NOW (@TimesNow) January 18, 2018