…तो आपका नाम अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद खान होता, देखें बीजेपी प्रवक्ता ने कैसे साधा दिल्ली के सीएम पर निशाना

आम आदमी पार्टी (एएपी) की तरफ से दिल्ली विधानसभा में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाए जाने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने जोरदार विरोध किया है। उन्होंने पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा प्रवक्ता बग्गा ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर देश के लिए शहीद होने वाले वीरों का अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में उस व्यक्ति की तस्वीर लगवाई है जिसने हजारों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया। उन्होंने बाबर और औरंगजेब की परम्मपरा से आने वाले टीपू सुल्तान की तस्वीर विधानसभा में लगवाकर शहीदों का अपमान किया है।

वीडियो में तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने आगे कहा, ‘क्या दिल्ली की धरती पर शहीद होने वाले तेगबहादुर की तरफ केजरीवाल का ध्यान नहीं गया, जिन्होंने हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया।’ उन्होंने कहा कि अगर देश के लिए गुरु तेगबहादुर जैसे बहादुर बलिदान नहीं तो केजरीवाल नाम अरविंद केजरीवाल नहीं अरविंद खान होता।

My messages to @ArvindKejriwal Ji on Tipu Sultan pic in Delhi Vidhansabha pic.twitter.com/5eQNv5QNGS

