नॉर्थ कोरिया से रिपोर्टिंग करने पर टाइम्स नाउ हुआ ट्रोल, लोग बोले- आखिर घर पहुंच ही गए

नॉर्थ कोरिया की रिपोर्टिंग के लिए दुनिया भर की मीडिया ग्राउंड जीरो तक पहुंचने की कोशिश में लगी रहती है। इसी प्रयास के तहत ‘टाइम्स नाउ’ भी ग्राउंड जीरो तक पहुंचा है। चैनल की ओर से इसकी जानकारी टि्वटर पर देते ही लोग ‘टाइम्स नाउ’ को ट्रोल करने लगे और बोले- आखिर घर पहुंच ही गए। लगातार परमाणु और मिसाइल परीक्षणों को लेकर नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया के लिए तनाव का केंद्र बना हुआ है। अमेरिकी चेतावनियों और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन लगातार उकसावे वाली कार्रवाई कर रहे हैं।

‘टाइम्स नाउ’ ने जैसे ही नॉर्थ कोरिया रिपोर्टिंग की जानकारी दी लोगों की लगातार प्रतिक्रियाएं आने लगीं। ऐसे ही एक व्यक्त शरद परांजपे ने ट्वीट किया, ‘आखिरकार आपलोग अपने घर पहुंच ही गए। बहुत अच्छा लगा। मेरी शुभकामनाएं।’ अमरेश कुमार ने लिखा, ‘घर वापसी मुबारक हो टाइम्स नाउ।’ प्रतिक्रयाओं का दौर यहीं नहीं रुका। दिलावर खान ने ट्वीट किया, ‘उत्तर कोरियाई चैनल टाइम्स नाउ आखिरकार अपने गृह राष्ट्र से रिपोर्ट भेज रहा है।’ वहीं, सिराजुद्दीन ने लिखा , ‘मुख्यालय से सीधी रिपोर्टिंग।’ मुअज्जम सिद्दीक ने ट्वीट किया, ‘घर में आपका स्वागत है…रिपब्लिक कहां है? अच्छा वो इसके बाद आएगा।’

#GujaratVerdict now over, North Korean Channels back to reporting about… North Korea

