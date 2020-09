सोमवार (31 अगस्त) को वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) को लेकर जीडीपी (GDP) के आंकड़े सामने आए। इस तिमाही में देश की जीडीपी में 23.9 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई। यह किसी भी तिमाही में 40 वर्षों की सबसे अधिक गिरावट है। जीडीपी के आंकड़े सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया में इसे लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं। देखते ही देखते जीडीपी ने इतनी भारी गिरावट सोशल मीडिया पर अहम मुद्दा बन गई।

हालांकि इसके उलट लगभग सभी टीवी न्यूज चैनल्स पर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत निधन मामले परही प्राइम टाइम डिबेट चलती रही। ऐसा ही एक डिबेट शो अंग्रेजी न्यूज चैनल टाइम्स नॉऊ पर भी रखी गई थी। इस डिबेट शो में बीजेपी के राष्ट्रीय़ प्रवक्ता संबित पात्रा और राजनीतिक विश्लेषक सुमंत सी रमन के अलावा अन्य मेहमान भी बतौर पैनलिस्ट मौजूद थे। डिबेट शो की एंकरिंग कर रहे थे चैनल के एडिटर इन चीफ राहुल शिवशंकर।

डिबेट में एक मोड़ ऐसा आया जब सुमंत सी रमन से सुशांत राजपूत और रिया चक्रवर्ती मामले में सवाल पूछा गया। सवाल के जवाब में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सुमंत रमन ने एंकर को कहा कि मैं अपनी बात रखने से पहले एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि जिस दिन जीडीपी में 23.9 फीसदी की भारी गिरावट दर्ज की गई है उस दिन आप सुशांत और रिया मामले पर बहस कर रहे हैं जो कि मुझे काफी वाहियात लग रही है।

पैनलिस्ट की ये बात सुनते ही शो के एंकर भड़ गए। वह सुमंत रमन से कहने लगे कि अगर आपको सुशांत केस वाहियात लग रहा है तो आपकी यहां कोई जरूरत नहीं है..आप चले जाओ। राहुल शिवशंकर यहीं नहीं रुके वह कहने लगे कि आपको जीडीपी वगैराह के बारे में ज्यादा चिंता है तो कल सुबह का अखबार पढ़ लेना..यहां से निकल जाइए।

एंकर राहुल शिवशंकर ने पैनलिस्ट को ये भी कहा कि आपको जीडीपी के बार में कुछ पता तो है नहीं और यहां आप उसपर ज्ञान देने की बात कर रहे हैं। आप हमारे साथ अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए और यहां से चले जाइए। डिबेट के इस हिस्से का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। लोग वीडियो शेयर करते हुए चैनल और उसके एंकर की चुटकी ले रहे हैं।

Shame on @SumanthRaman for dodging @RShivshankar’s question on Sushant Singh Rajput case and instead wasting the viewers time and the Nation’s time by speaking on India’s economic condition. pic.twitter.com/S4pnZzDlHl

— Mohammed Zubair (@zoo_bear) August 31, 2020