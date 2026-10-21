महाराष्ट्र के बीड में लगभग 100 सालों बाद बाघ देखा गया है, जिसे अधिकारी प्यार से ‘रामलिंग’कहकर बुलाते हैं। 20 अगस्त को आष्टी तहसील के ब्रह्मगांव वन क्षेत्र में एक कैमरा ट्रैप में यह चार साल का नर बाघ कैद हुआ, जिसका वजन 200 किलोग्राम से अधिक है। इतने सालों बाद बाघ मिलने पर आस-पास के इलाकों में इसकी चर्चा हो रही है।

वन विभाग के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि यवतमाल के टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य से कई जिलों को पार करते हुए लगभग 100 सालों में पहली बार बीड जिले में एक बाघ देखा गया है, चलिए इस बाघ के बारे में आपको बताते हैं।

हमारे सहयोगी ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ से बात करते हुए आष्टी के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर अमोल मुंडे ने कहा कि 1910 और 1920 के दशक के बाद आष्टी और पाटोदा वन क्षेत्रों में बाघ की मौजूदगी की यह पहली पुष्टि है। जिले में बाघ का आखिरी रिकॉर्ड 1920 के ‘बीड डिस्ट्रिक्ट गजेटियर’ में मिलता है।

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‘रामलिंग’ टाइगर की कहानी क्या है-

मुंडे ने आगे बताया, “यह बाघ पिछले दो सालों से हमारे इलाके से गुजर रहा था लेकिन हम इसे कैमरे में कैद नहीं कर पाए थे।” वन विभाग के अधिकारी इस बाघ को ‘रामलिंग’ कहकर बुलाते हैं, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसका कोई नाम नहीं रखा गया है।

मुंडे के अनुसार, यह बाघ बाघिन T-22 का बच्चा है और 2023 में इसने तिपेश्वर छोड़ दिया था। नांदेड आने से पहले यह सबसे पहले तेलंगाना के आदिलाबाद इलाके में स्थित कवाल टाइगर रिजर्व गया। इसके बाद यह पैनगंगा नदी के रास्ते लातूर जिले के अहमदपुर पहुंचा और फिर धाराशिव में घुस आया जिसके बाद यह बीड के आष्टी और पाटोदा इलाकों में पहुंच गया।

दिसंबर 2024 में धाराशिव में इस बाघ की मौजूदगी दर्ज की गई थी। अक्टूबर 2025 में वन विभाग के कर्मचारियों को बीड में इसके पंजों के निशान (पगमार्क) मिले। 20 अगस्त की कैमरा-ट्रैप तस्वीर से जिले में इसकी मौजूदगी का पहला फोटोग्राफिक सबूत मिला। अधिकारियों ने बीड में मिले 16 सेमी के पगमार्क का मिलान धाराशिव में मिले पगमार्क से किया और निष्कर्ष निकाला कि ये दोनों निशान एक ही जानवर के हैं।

ब्रह्मगांव में देखे जाने के बाद बाघ सोलापुर जिले के बार्शी के पास कारी इलाके की ओर बढ़ गया। मुंडे ने बताया, “यह अभी पाटोदा तालुका में है और बीड के पास बालाघाट रेंज को अपने इलाके के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है।”

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वन अधिकारी ने जारी की एडवाइजरी

उन्होंने यह भी कहा, “अब तक बाघ ने किसी इंसान पर हमला नहीं किया है।” एहतियात के तौर पर वन अधिकारियों ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें ग्रामीणों और पशुपालकों से कहा गया है कि वे उन जंगली इलाकों और पहाड़ी हिस्सों में जाने से बचें जहां यह जानवर अक्सर आता-जाता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या पानी या शिकार की कमी की वजह से बाघ इस इलाके में आ गया होगा तो मुंडे ने कहा कि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा, “जंगल में पानी और शिकार की कोई कमी नहीं है।”