अभिनेता टाइगर श्रॉफ की टीम ने लोगों से अपील की है कि वे अभिनेता के नाम से फैलाई जा रही फर्जी खबरों, मनगढ़ंत कहानियों और AI से बने कंटेंट को शेयर ना करें।

टीम टाइगर की ओर से मंगलवार को इंस्टाग्राम पर बयान जारी कर कहा गया है कि टाइगर श्रॉफ ने हालिया घटनाक्रम को लेकर न तो कोई बयान दिया है और न ही कोई वीडियो जारी किया है।

रविवार शाम को मुंबई के जुहू इलाके में टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग की घटना हुई थी। इसका वीडियो भी सामने आया था। 36 साल के टाइगर श्रॉफ मशहूर अभिनेता जैकी श्रॉफ के बेटे हैं।

टीम टाइगर ने कहा, “हमें पता चला है कि सोशल मीडिया के कई पेज और डिजिटल प्लेटफॉर्म मनगढ़ंत खबरें, AI-जनरेटेड वीडियो और स्क्रिप्टेड नैरेटिव सर्कुलेट कर रहे हैं और इन्हें झूठे तौर पर टाइगर श्रॉफ से जोड़कर पेश किया जा रहा है।” टीम टाइगर ने कहा है कि ऐसी खबरें पूरी तरह झूठी हैं और लोगों को गुमराह करने के लिए फैलाई जा रही हैं।

टीम टाइगर ने कहा है कि वह ऐसे किसी भी कंटेंट का समर्थन नहीं करती और न ही उसका इससे कोई लेना-देना है। टीम टाइगर ने कहा, “हम मीडिया आउटलेट्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पेजों से अपील करते हैं कि वे जिम्मेदारी से काम करें, कोई भी जानकारी प्रकाशित करने से पहले उसे वेरिफाई करें और व्यूज, इंगेजमेंट या आर्थिक फायदे के लिए भ्रामक सूचनाएं बनाने या उन्हें बढ़ावा देने से बचें।”

कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी

बयान में चेतावनी दी गई है कि ऐसे फर्जी कंटेट बनाने, उसका प्रचार करने या उसे प्रसारित करने वाले किसी भी व्यक्ति या पेज के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टीम टाइगर ने यह भी कहा है कि इन मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है और जो भी व्यक्ति या पेज ऐसा मनगढ़ंत कंटेंट बनाते, बढ़ावा देते या फैलाते हुए पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

अंत में सभी से अपील की गई है कि वे टाइगर श्रॉफ और उनकी आधिकारिक टीम की ओर से जारी की गई सूचनाओं पर ही भरोसा करें। बिना पुष्टि किए गए दावों पर विश्वास न करें और न ही उन्हें शेयर करें।

ट्रेन में पकड़े गए आरोपी

फायरिंग की घटना में टाइगर श्रॉफ बाल-बाल बच गए जबकि उनका ड्राइवर और वहां मौजूद एक शख्स घायल हो गया था। मुंबई पुलिस के मुताबिक टाइगर श्रॉफ की कार पर पांच से छह गोलियां चलाई गईं। हमलावरों द्वारा इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल अंधेरी इलाके में में लावारिस हालत में मिली थी। पुलिस ने सोमवार सुबह कोटा रेलवे स्टेशन पर पुणे-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जनरल कोच से हमले में शामिल तीनों आरोपियों को पकड़ा था। इनमें से दो हरियाणा से जबकि एक बिहार से है।

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मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद फिल्‍म अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली वाले घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बरेली शहर के सीओ आशुतोष शिवम ने पाटनी के घर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।