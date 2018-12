सोशल मीडिया पर सोनिया गांधी की कुछ फोटोज तेजी से वायरल हो रही हैं। दरअसल ये फोटोज सोनिया गांधी की थ्रोबैक फोटोज हैं। बता दें कि सोनिया गांधी की ये तस्वीरें राजीव गांधी ने अपने कैमरे से क्लिक की थीं। इन फोटोज को इंस्टाग्राम पर @INCIndia के ऑफीशियल पेज से पोस्ट किया गया है।

क्या है कैप्शन

इन फोटोज को कांग्रेस के ऑफीशियल इंस्टाग्राम से पोस्ट किया गया है। इस अकाउंट से दो फोटोज पोस्ट की गई हैं। इनका कैप्शन दिया गया है- The grace and charm of #SoniaGandhi captured through the lens of #RajivGandhi! #TBT #ThrowbackThursday

राजीव गांधी ने की थी क्लिक

इन फोटोज का सोशल मीडिया पर वायरल होने की वजह सिर्फ सोनिया गांधी की खूबसूरती ही नहीं हैं। बल्कि इन फोटोज को खुद राजीव गांधी ने उतनी ही खूबसूरती से क्लिक किया था। ऐसे में लाजमी है कि ये फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो।

वायरल हो रही हैं फोटोज

इन फोटोज को गुरुवार में दोपहर करीब 3 बजे पोस्ट किया गया था। जिसके बाद से ये धीरे धीरे सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगीं। इन फोटोज पर एक से एक शानदार कमेंट आ रहे हैं। यानी हर किसी को ये फोटोज काफी पसंद आ रही हैं। बता दें इन फोटोज को ट्वीटर पर मानक गुप्ता ने भी अपने ऑफीशियल पेज से ट्वीट किया है।

