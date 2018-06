तिपहिया ऑटो पर लाद ले गया कार, वायरल हो रहा है इस ड्राइवर का वीडियो

सोशल मीडिया पर इस वक्त एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। चीन की सड़कों पर दिखे इस हैरान कर देने वाले नजारे की हर जगह चर्चा की जा रही है। दरअसल, इस वक्त इंटरनेट पर चीन की सड़कों पर एक तिपहिया ऑटो पर सवार हुई कार का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि तीन चक्कों वाला एक वाहन अपने साइज से दुगनी कार को अपने ऊपर लादकर ले जा रहा है। इस नजारे को देखने वालों को काफी आश्चर्य हो रहा है। हर कोई यह सोच रहा है कि छोटी सी गाड़ी इतनी बड़ी कार को कैसे लादकर ले जा सकती है।

ट्विटर पर पीपुल्स डेली चीन के द्वारा यह वीडियो पोस्ट किया गया है। इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, ‘लापरवाह ड्राइवर सड़कों पर है। दक्षिणपूर्व चीन के झेजियांग प्रांत की सड़कों पर एक व्यक्ति अपनी कार को ऑटो पर लादकर ले जा रहा था।’ वीडियो में दिख रहा है कि एक ब्लैक सिडान कार छोटे से ऑटो के ऊपर आड़ी रखी हुई है और ऑटो ड्राइवर बिना किसी डर के, धड़ल्ले से ड्राइव कर रहा है।

Reckless driver on road! A man carries a car on his tricycle in southeast China's Zhejiang Province pic.twitter.com/NcVyFLgLl5

— People's Daily,China (@PDChina) June 1, 2018