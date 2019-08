बीबीसी ने कश्मीर पर एक और वीडियो रिलीज किया है। इस वीडियो में कुछ लोग भारतीय सेना पर उनके साथ अमानवीय व्यवहार करने के आरोप लगा रहे हैं। बीबीसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी इस वीडियो को शेयर किया है। वीडियो पर लोगों की खूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वीडियो पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये बेहद आमनवीय है तो वहीं कुछ लोग वीडियो में दिखाए जा रहे मसले को सिक्के का सिर्फ एक पहलू बता रहे हैं।

दरअसल वीडियो में कश्मीर के कुछ लोकल वाशिंदे भारतीय सेना पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके कुछ लोगों ने उन्हें बेवजह पकड़ा और टॉर्चर करते हुए बुरी तरह पीटा। वीडियो में एक शख्स तो ये भी कह रहा है कि सेना वालों ने उसकी दाढ़ी पकड़ कर खींची और उसमें आग लगाने की भी कोशिश की। वीडियो में ही एक अन्य शख्स बता रहा है कि उसे करेंट लगाया गया साथ ही जूतों और डंडों से भी पीटा गया। आरोप लगाने वालों का कहना है कि उन्हें किस जुर्म में टॉर्चर किया जा रहा था ये भी उन्हें नहीं पता। सेना पर आरोप लगाने वालों ने अपनी पहचान छुपाते हुए बीबीसी को बताया कि आर्मी वालों के द्वारा किया जा रहा टॉर्चर इतना भयानक था कि हमने उनसे ये भी कहा कि हमें गोली ही मार दो लेकिन पीटो मत।

हालांकि सेना ने इस तरह के आरोपों का खंडन किया है। बीबीसी के वीडियो में सेना का स्टेटमेंट भी दिखाया गया है। अपने बयान में भारतीय सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद की तरफ से कहा गया है कि हमने बिना वजह किसी भी सिविलयन को ना तो उठाया है और ना ही उसके साथ कोई अमानवीय व्यवहार या फिर मारपीट की है। सेना की तरफ से ये भी कहा गया है कि वीडियो में दिखाए गए किसी भी तरह के किसी भी मामले की जानकारी उन्हें नहीं है। ये सारे आरोप घाटी में शांति बहाली के विरोधियों द्वारा प्रोत्साहित लग रहे हैं।

वीडियो पर ट्विटर यूजर्स दो धड़े में बंटे दिखाई दिए। कुछ यूजर्स सेना पर लगे आरोपों पर लिख रहे हैं कि उन्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह के व्यवहार के लिए। वहीं कुछ यूजर्स लिख रहे हैं कि अगर सेना इनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है तो भी ठीक है, क्योंकि पहले ये लोग सेना पर हमला करते थे और अब सेना इन्हें सबक सिखा रही है। देखें वीडियो और पढ़ें उसपर लोगों की प्रतिक्रियाएं:

Security forces in Indian-administered Kashmir have been accused of torturing civilians in several villages, in the wake of the region being stripped of its autonomy.

The Indian army has denied these allegations. pic.twitter.com/qd6w8410w8

— BBC News India (@BBCIndia) August 30, 2019