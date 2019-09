रविवार को अमेरिका के ह्यूस्टन में ‘हाउडी मोदी’ का आयोजन था। कार्यक्रम में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यूएस प्रेसीडेंट डोनल्ड ट्रम्प ने भी शिरकत की। ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम में एकत्रित लगभग 50 हजार भारतीय-अमेरिकियों की भीड़ ने मोदी और ट्रम्प का भव्य स्वागत किया। इन दोनों नेताओं ने एक-दूसरे से गले मिलकर वहां मौजूद लोगों को साथ में संबोधन किया। यह पहला मौका था जब ट्रंप और मोदी ने एक साथ कोई सार्वजनिक मंच साझा किया हो।

अपनी स्पीच में डोनल्ड ट्रंप ने कहा कि, ‘भारत में पीएम मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आकर बहुत खुश हूं। मेरा सौभाग्य है कि मैं पीएम मोदी के साथ हूं। हमारे सपने साझे हैं और प्रवासी भारतीय पर हमें गर्व है। भारत-अमेरिका एक-दूसरे का सम्मान करते हैं।

जहां दुनियाभर में अमेरिका में हुए इस Howdy Modi इवेंट की चर्चा हो रही है वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक ट्वीट कर पाकिस्तान की चुटकी ली। संबित पात्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा- कोई बताए इमरान खान पे क्या गुज़र रहा होगा?

संबित पात्रा के इस ट्वीट पर लोगों के खूब कमेंट्स और लाइक्स आए। कुछ यूजर्स ने जहां पाकिस्तानी पीएम इमरान खान का मजाक उड़ाया तो वहीं बहुत से लोग संबित पात्रा को ही ट्रोल करने लगे। लोग संबित पात्रा के इस ट्वीट पर कमेंट करने लगे कि आज इमरान खान को भी वैसा ही लग रहा होगा जैसा आपको एक डिबेट शो में लगा था जब गौरव वल्लभ ने पूछ लिया था कि 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। वहीं कुछ लोगों ने लिखा कि इमरान खान भी आपकी ही तरह ट्रिलियन के जीरो गिन रहा होगा।

Sir Imran Khan yeh soch rahein hoge ki “yeh kab guzrega”? Each moment of this event is like a millennium for him.#HowdyMody #HowdyModi #ModiInHouston #ModiInUSA

— Pranav Mahajan (@pranavmahajan) September 22, 2019