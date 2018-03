कश्मीर: इस सीआरपीएफ जवान ने भूखे भिखारी को दिया अपना खाना, जमकर तारीफ कर रहे लोग

श्रीनगर में सीआरपीएफ के एक जवान ने अपना खाना एक भूखे भिखारी को दे दिया, जिसके बाद लोग उस जवान की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इस घटना का जिक्र माजिद हैदरी नाम के एक पत्रकार ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए किया है। माजिद हैदरी ने लिखा, “फेरान पहने एक व्यक्ति को श्रीनगर पुलिस हेडक्वाटर के पास सीआरपीएफ जवान के पास रेंगते हुए देखा। पहली नजर में यह देखकर ऐसा लगा कि कोई गरीब कश्मीरी फिर से अपने अधिकारों के लिए बोलने का शिकार हुआ है, जिसके लिए कश्मीर में पैरामिलिट्री फोर्सेस मशहूर हैं। सीआरपीएफ जवान गरीब आदमी से कुछ कह रहा था।”

माजिद ने लिखा, “पीर बाग ब्रिज के पास खड़े दो व्यक्ति मुझे जानते थे, उनसे मामला जानने के लिए मैंने अपनी बाइक की रफ्तार धीमी की। इससे पहले कि मैं कुछ जानकारी ले पाता, सीआरपीएफ जवान उनके पास पहुंचा और उनसे पूछने लगा कि क्या तुम्हारे पास खाने के लिए रोटी है, लेकिन वहां खड़े लोगों की प्रतिक्रिया नकारात्मक थी। सीआरपीएफ जवान ने वहां से गुजर रहे अन्य लोगों से भी खाने के लिए कुछ चीज है पूछा, लेकिन किसी के पास से कुछ नहीं मिला। उसकी क्रिया ने मुझे प्रभावित किया और मैं कुछ देर यह सब होते हुए देखता रहा। आखिर में सीआरपीएफ जवान ने अपने पास से केला निकालकर उस भूखे भिखारी को दिया, जो कि खुद उनके अपने लंच के लिए था। जवान ने भिखारी से कहा, ‘ये लो भाई खालो’।”

वहीं सीआरपीएफ जवान द्वारा एक भूखे भिखारी के लिए इतनी सहानुभूति और मानवता देख सोशल मीडिया यूजर्स उसकी काफी तारीफ कर रहे हैं। माजिद हैदरी के पोस्ट के अनुसार, इस सीआरपीएफ जवान का नाम सुजीत कुमार है, जो कि बिहार का रहने वाला है। सीआरपीएफ जवान की तारीफ करते हुए एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, “इंसान हर जगह हैं लेकिन इंसानियत कुछ ही दिखाते हैं।” एक ने लिखा, “यह इनकी पोशाक है जो कि कश्मीर में उनके लिए नफरत पैदा करती है लेकिन वे भी इंसान हैं।” एक ने लिखा, ‘बहुत शानदार।’ इसी तरह ट्विटर पर भी कई लोग पत्रकार माजिद के पोस्ट को शेयर करते हुए सीआरपीएफ जवान की खूब तारीफ कर रहे हैं।

This CRPF jawan gave his own food to a crawling physically challenged man. Journalist @Majid_Hyderi witnessed it and described the entire event. A generous act by this jawan. And it is true at the end of the day humans will always be humans no matter how different we maybe. pic.twitter.com/S2WH3ttAnP

— Shuja-ul-haq (@ShujaUH) March 15, 2018