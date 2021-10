उज्ज्वला य़ोजना के बारे में बता रहे थे केंद्रीय मंत्री, पत्रकारों ने पूछा पेट्रोल-गैस की बढ़ती कीमतों पर सवाल तो बोले- छोड़ो यार

डीजल, पेट्रोल व गैस की बढ़ती कीमतों से आम आदमी बुरी तरह से परेशान है, लेकिन सरकार दाम कम करने पर कोई ध्यान नहीं दे रही। पेट्रोलियम मंत्री एक प्रोग्राम में उज्जवला योजना के बारे में बोलते दिखे। पत्रकारों ने जब उनसे तेल की कीमतों को लेकर सवाल पूछा तो बोले- छोड़ो यार और वहां से निकल लिए। उनके रवैये से मीडिया कर्मी भी हतप्रभ थे।

तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। सरकार का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के कारण पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में आज भी पेट्रोल 101.34 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.77 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल 107.39 रुपये प्रति लीटर और डीजल 96.33 रुपये प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल 99.08 रुपये और डीजल 93.38 रुपये प्रति लीटर है।

गौरतलब है कि भारतीय विदेश सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हरदीप सिंह पुरी को राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री के तौर पर प्रमोट किया गया था। पुरी इस समय भाजपा के राज्यसभा सदस्य हैं। उनके मंत्री बनने के बाद से माना जा रहा था कि तेल की कीमतों को लेकर वह कोई कारगर कदम उठाएंगे, लेकिन फिलहाल उनका रवैया देखकर नहीं लगता कि सरकार आम आदमी को राहत देने के बारे में सोतच भी रही है।

Petroleum Minister @HardeepSPuri does a 'chodo yaar' when asked on #PetrolPrice and #DieselPrice pic.twitter.com/CkTUr2zIh0

— Twesh Mishra (@TweshMishra) October 2, 2021