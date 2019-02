पीएम मोदी ने कल 26 फरवरी को मेट्रो की यात्रा की। इस दौरान वह कोच में मौजूद यात्रियों से मिले, यात्रा कर रहे बच्चों के साथ मस्ती भी की। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इसमें पीएम मोदी दो मुस्लिम शख्स के साथ बैठे हैं। वह पीएम से बात कर रहे हैं। इतने में एक और महिला वहां एक शख्स के बराबर में आकर बैठ जाती हैं, इसके बाद वह पीएम के बराबर में बैठने की जिद करती हैं और एक पीएम के दाएं बैठे शख्स को उठाकर उसकी जगह बैठ जाती हैं। पीएम मोदी दोनों का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। इतने में ही उनके दाएं तरफ बैठा शख्स उनसे कहता है कि मालिक आपको और तरक्की दे जी देश की सेवा करने के लिए। जवाब में पीएम मोदी कहते हैं, यही अच्छा काम हो, देश का भला हो, गरीब का भला हो।

@India_Policy ने वीडियो को पोस्ट करते हुए साथ में लिखा है कि मोदी स्ट्राइक के बाद मेट्रो से जा रहे थे। पीएम मोदी कथित तौर पर इस पूरे ऑपरेशन के दौरान सोए नहीं थे। वह ऑपरेशन के लगातार अपडेट ले रहे थे। @gaurav1392 ने रिट्वीट किया कि चाहे ये लोग वोट दें या न दें… पर खुशी देख रहे हैं इनके चेहरे की। @GarysTek ने ट्वीट किया कि इंडिया की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मोदी की सर्जिकल स्ट्राइक.. कांग्रेस ममता, एसपी, बीएसपी और आरजेडी फीलिंग पेन।

Modi going about the routine after the strikes this morning. He reportedly did not sleep thru the operations and was in the situation room all along. pic.twitter.com/W1OEOUmiBf

