सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो पोस्ट होते हैं, जो वायरल हो जाते हैं। इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें यह दिख रहा है कि किसी शोभायात्रा के दौरान से काफी संख्या लोग में हाथी पर सवार होकर लोग जा रहे हैं। इस दौरान एक शख्स रास्ते में आ जाता है, उसे हाथी अपने पैर से झटका देकर दूर फेंक देता है। हाथी द्वारा लात मारने की वजह से वह शख्स काफी दूर जा गिरता है। आस-पास के लोग भी इस घटना से हैरान रह जाते हैं और हाथी से दूर हो जाते हैं। वीडियो देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह दक्षिण भारत के किसी धार्मिक कार्यक्रम के शोभायात्रा के दौरान का है। हालांकि, यह वीडियो कब का और कहां का है, इसकी जानकारी नहीं है। इस घटना पर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स हैरानी जता रहे हैं तो कुछ मजे ले रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा, ओह माई गॉड! यह तो मौत के जैसा झटका था। मैं इस घटना में ऐसा कुछ नहीं देख रहा हूं, जो हाथी को उत्तेजित करने के लिए किया गया है। यह एक भयानक घटना है।

OMG, that was an instant death kick! I can’t see anything that would’ve provoked the elephant to do that (other than being held captive in general). What a horrid incident. — John’s Mum (@EarthMother921) August 31, 2018

एक अन्य यूजर ने लिखा कि, “अब मैं पूरी तरह से समझ गया कि हमें हाथी को कभी नजरअंदाज क्यों नहीं करना चाहिए।” वहीं, एक ने लिखा, “सोचों कि हाथी कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो।”

Think the elephants trying to say something — NasriSami9 (@NasriSami9) August 31, 2018

एक यूजर ने यह भी लिखा, “मुझे लगता है कि वह हाथी के साथ कुछ गड़बड़ कर रहा था। यदि आप देखते हैं कि ट्रेनर एक बार वापस आ जाता है और हाथी वापस बैक किक करता है!”

I suppose he messed with the elephant by doing something. If you see that the trainer turns and looks back once, even before the elephant does a back kick! — ವೆಂkaಟೇsಆ (@VenkatKodanda) August 31, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App