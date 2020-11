ट्विटर पर ट्रेंड हुआ ‘ठरकी दिवस’, लोगों के निशाने पर आए देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू

आज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 131वीं जयंती है। देशभर में उनके जन्मदिवस को ‘बाल दिवस’ के रूप में मनाया जाता है। नेहरू बालकों को बीच ‘चाचा नेहरू’ से खासे मशहूर रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया में कथित तौर पर देश पहले पीएम को निशाने पे लिया गया है। ट्विटर पर ‘ठरकी दिवस’ खूब ट्रेंड कर रहा है।

सोशल मीडिया में दिवंगत जवाहरलाल नेहरू के लाइफस्टाइल को लेकर उन्हें निशाने पर लिया है। एक यूजर ने ट्वीट कर लिखा कि कश्मीर का हिस्सा जब पाकिस्तान ने कब्ज लिया नेहरू कुछ फर्क नहीं पड़ा। अक्साई चिन गया, ग्वादर और कोको आइलैंड चला गया। यूजर तंज कसते हुए लिखा कि आज वो होतो तो डोकलाम भी चला जाता। हालांकि कई यूजर्स ने इस तरह के ट्रेंड पर कड़ी आपत्ति जताई है।

ट्रेंड में पीएम मोदी को भी निशाने पर लिया गया है और उनकी कुछ तस्वीरों को शेयर किया गया है जिनमें वो बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ खड़े हैं।

यहां देखें ट्वीट्स

For only they can sense life who stand often on the verge of it, only they whose lives are not governed by the fear of death.#JawaharlalNehru

Discovery of India pic.twitter.com/5PXSsiZEox

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) November 14, 2020