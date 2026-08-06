Thai Footballer Dies: थाईलैंड से बेहद दुखद खबर है, यहां मैच खेलते समय पिच पर बिजली गिरने से थाई फुटबॉलर की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोगों इस हादसे से बेहद दुखद हैं। 24 साल के एक थाई फुटबॉलर की मौत ने सभी को गमगीन कर दिया है। इसके साथ ही 12 अन्य खिलाड़ी भी घायल हो गए। प्रकृति का यह भवायह चौंकाने वाली घटना मंगलवार को हुई और कैमरे में कैद हो गई।

‘द इंडिपेंडेंट’ की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना सुंगाई गोलोक के शांतिफप स्टेडियम में हुई। जहां SAMCOLTS और Abu x Nong Sirin टीमें गोलोक FA कप में खेल रही थीं। यह एक लोकल टूर्नामेंट है जिसमें थाईलैंड और मलेशिया की एमेच्योर टीमें हिस्सा लेती हैं। घटना का वीडियो देख लोगों का दिल टूट गया।

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क्या हुआ था मैच के दौरान?

पुलिस के अनुसार, SAMCOLTS के विंगर सोफवान अवाए ने हाल ही में थाईलैंड के तीसरे दर्जे के क्लब याला FC के साथ करार किया था। मैच के दौरान मैदान पर बिजली गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए। रिपोर्ट में पुलिस प्रमुख थुन सिरिखुंट के हवाले से कहा गया है कि इमरजेंसी मेडिकल टीमों की कोशिशों के बावजूद अवाए की चोटों के कारण मौत हो गई।

अब वायरल हो रहे वीडियो में एक पल में पिच पर बिजली गिरती है और उसके बाद ज़ोरदार धमाका होता है। काली-सफेद धारीदार जर्सी पहने खिलाड़ी तुरंत अवाए के पास पहुंचे, उन्हें पीठ के बल लिटाया और मेडिकल मदद आने से पहले उन्हें होश में लाने की कोशिश की।

फुटबॉल जगत ने जताया शोक

यह घटना तेजी से ऑनलाइन वायरल हो गई और लोगों ने इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं दीं। एक यूज़र ने लिखा, “यह बहुत दुखद है। मैच खेलते-खेलते कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया, इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा।” एक और यूज़र ने कमेंट किया, “हे भगवान! भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इस हफ़्ते बिजली गिरने की यह दूसरी घटना है जिसके बारे में मैं पढ़ रहा हूं। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं।”

एक तीसरे यूज़र ने कहा, “हमारे बड़े-बुज़ुर्ग हमें बारिश या तूफ़ान के दौरान बाहर नहीं जाने देते थे और इस मामले में वे काफ़ी सख़्त थे। मैं हमेशा से उनकी इस बात का सम्मान करता रहा हूं।” पुलिस ने बताया कि बिजली गिरने से 12 और खिलाड़ी घायल हो गए, जिनमें मलेशिया का एक नागरिक भी शामिल है; उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

थाईलैंड में बिजली गिरने से मौतें

देश के ‘डिसीज़ कंट्रोल डिपार्टमेंट’ (रोग नियंत्रण विभाग) के अनुसार, 2020 और 2024 के बीच कम से कम 283 लोग बिजली की चपेट में आए, जिनमें से कई लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। ‘द इंडिपेंडेंट’ की रिपोर्ट के अनुसार, मई में लाम्पांग प्रांत में एक झोपड़ी पर बिजली गिरने से एक इंजीनियरिंग छात्र और उसकी मौसी की मौत हो गई। उसी महीने, उथाई थानी प्रांत में मछली पकड़ने के दौरान एक पेड़ के नीचे शरण लेने पर 30 साल की गर्भवती महिला और उसके पति पर बिजली गिरी, जिससे महिला की मौत हो गई।

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बिजली गिरने से बचाव के उपाय

बिजली चमकने या गरजने पर तुरंत पेड़, खंभे और खुले मैदान से दूर हो जाएं, घर या गाड़ी के अंदर चले जाएं। बाहर हों तो दोनों पैर मिलाकर जमीन पर बैठ जाएं और सिर झुका लें। ग्रुप में हों तो दूर-दूर हो जाएं। मोबाइल, छाता, लोहे की चीजें और पानी से दूर रहें और बिजली चमकना बंद होने के 30 मिनट बाद तक सुरक्षित जगह पर ही रुकें।

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