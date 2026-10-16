Tesla Flying Car: टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने दुनिया के सामने एक बार फिर अद्भुत टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया है। टेक्सास में एक कार का कारनामा देखने के बाद हर कोई हैरान है, लोगों की नजरें उस पर ही टिक जा रही हैं। कार ने हवा में छलांग लगाई और फिर आसमान में गुलाटी मारने के बाद चार पहियों पर जमीन पर लैडिंग की।

कार को सेमी ट्रक के ऊपर से छलांग लगाने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। देखने में ऐसा लग रहा है कि यह फिल्मी सीन है मगर यह सीन टेक्सास में स्पेसएक्स की रॉकेट डेवलपमेंट और टेस्टिंग फैसिलिटी में टेस्ला की नई ‘रोडस्टर 2’ है। जिसे खास अंदाज में पेश किया गया। इस सुपरकार ने हवा में छलांग लगाकर सभी को हैरान कर दिया। यह कार सिर्फ सड़क पर नहीं दौड़ती बल्कि सीधे हवा में भी उड़ सकती है जिससे कई लोगों का ‘फ्लाइंग कार’ का सपना सच हो गया है।

थरारक प्रात्यक्षिक (Thrilling Demonstration) सामने आए वीडियो में टेस्ला की यह इलेक्ट्रिक सुपरकार एक बड़े घुमावदार आकार के रैंप (Curved Ramp) पर दौड़ती हुई दिख रही है। इस रैंप पर दौड़ते हुए यह कार पूरी तरह से उल्टी हो जाती है और अगले ही पल हवा में तैरने लगती है। कुछ सेकंड हवा में उड़ने के बाद यह फिर से बेहद सुरक्षित तरीके से जमीन पर नीचे उतरती है।

इस सुपरकार की सफल लैंडिंग के बाद एलॉन मस्क ने कहा, “यह सफल रहा!” (Well, it worked) वहीं टेस्ला के वाहन अभियांत्रिकी (Vehicle Engineering) उपाध्यक्ष लार्स मोरावी (Lars Moravy) ने उत्साह में घोषणा की, “उड़ने वाली कारें अब सच में अस्तित्व में हैं।”

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इसी प्रात्यक्षिक के दौरान रोडस्टर ने कंपनी के पूरे कारों के बेड़े (Lineup) और साइबरट्रक (Cybertruck) के बिल्कुल ऊपर से हवा में छलांग लगाई और फिर सुरक्षित लैंडिंग की। खास बात यह है कि यह कार महज 1 सेकंड में 0 से 60 mph (मील प्रति घंटा) की रफ्तार पकड़ने में सक्षम होने का दावा टेस्ला ने किया है।

Roadster 2 हवा में कैसे उड़ती है?

लोगों के मन में यही सबसे बड़ा सवाल था कि यह कार उड़ती कैसे है? इस पर प्रकाश डालते हुए लार्स मोरावी ने स्पष्ट किया कि इसके पीछे की ‘फ्लाइंग’ तकनीक ‘स्पेसएक्स’ के थ्रस्टर्स पर आधारित है। टेकक्रंच की रिपोर्ट के अनुसार रोडस्टर को हवा में उठाने और घुमाने के लिए कुल 60 लीटर कंप्रेस्ड एयर (Compressed air) से जुड़े 10 थ्रस्टर्स का उपयोग करती है। टेस्ला ने अपने ‘एक्स’ पर पोस्ट में कहा है कि, “कार में जितनी ज्यादा कंप्रेस्ड एयर होगी, उतना ज्यादा उड़ान का समय (Flight time) मिलेगा।

कब खरीद सकते हैं ‘रोडस्टर 2’

टेस्ला की पहली कार ‘रोडस्टर’ का यह बहुप्रतीक्षित नेक्स्ट वर्जन है। इसकी घोषणा 2017 में हुई थी और यह कार पिछले लगभग एक दशक से विकसित हो रही है। टेस्ला ने यह कार 2025 तक बाजार में लाने का वादा किया था।हालांकि आज के इस भव्य प्रात्यक्षिक के बाद भी यह सुपरकार तुरंत खरीदने के लिए उपलब्ध नहीं होगी। मस्क ने स्पष्ट किया है कि यह कार असल उत्पादन में 2028 में उतरेगी।

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कीमत कितनी होगी?

टेस्ला यह रोडस्टर 2 कार कुल तीन अलग-अलग वेरिएंट में बाजार में ला रही है।

‘परफॉर्मेंस’ यह मॉडल सड़क के लिए पूरी तरह तैयार (Road ready) होने का वेबसाइट पर उल्लेख किया गया है।

‘थ्रस्ट’

इस दूसरे चरण के मॉडल को ‘रेस रेडी’ (Race ready) कहा गया है।

‘रॉकेट’

यह टॉप-टियर मॉडल टेस्ला ने ‘एयर रेडी’ (Air ready) के रूप में पेश किया है। कंपनी ने इस कार की रिजर्वेशन बुकिंग शुरू कर दी है। ‘परफॉर्मेंस’ वेरिएंट के रिजर्वेशन के लिए 50,000 डॉलर्स देने होंगे, जबकि ‘थ्रस्ट’ वेरिएंट के लिए 2,50,000 डॉलर्स खर्च करने होंगे। सबसे भारी ‘रॉकेट’ मॉडल हालांकि केवल ‘खास लोगों के लिए’ (Invite only) है और इसकी सीधी बुकिंग नहीं की जा सकेगी।