इंटरनेट पर पाकिस्तान के लोग अपनी अजीबोगरीब हरकत से अपनी भद्द पिटवाते रहते हैं। अपनी हरकतों के कारण पाकिस्तानी हंसी के पात्र बनते हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स अपनी कथित सेल्फ-ड्राइविंग का प्रदर्शन कर रहा था। तभी उसके साथ ऐसा कुछ हो गया कि वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो को देख लोग हंसी से लोटपोट हो रहे हैं।

इस वायरल वीडियो में शख्स कार की पैसेंजर सीट पर बैठकर यह दिखाता नजर आ रहा है कि उसकी कार बिना किसी ड्राइवर के खुद सड़क पर चल सकती है। इसी डेमोंस्ट्रेशन के दौरान उसकी गाड़ी सड़क किनारे खड़ी एक पुलिस वैन से जा टकराई।

क्या है इस वीडियो?

वायरल वीडियो में शख्स कार की पैसेंजर सीट पर बैठा दिखाई देता है। वह कैमरे से बात करते हुए कार के अपने आप चलने का दावा करता है। वीडियो में कार के ड्राइवर की सीट पर कोई व्यक्ति नजर नहीं आता। शख्स बड़े आत्मविश्वास के साथ अपनी तकनीक का प्रदर्शन करते हुए कहता है, “जैसा कि आप देख सकते हैं, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है।”

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पुलिस की वैन से जा टकराई गाड़ी

वीडियो के शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कार सड़क पर आगे बढ़ती रहती है और शख्स पैसेंजर सीट से कैमरे की ओर देखकर अपनी कार की तकनीक के बारे में बताता रहता है। कुछ समय तक ऐसा लगता है कि उसका यह डेमोंस्ट्रेशन सफल रहेगा, लेकिन तभी अचानक गाड़ी की दिशा बदल जाती है और देखते ही देखते गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी एक पुलिस वैन में जा टकराती है।

टेस्ला की जगह ‘द मसला’ रखा कार का नाम

इस टक्कर के साथ ही शख्स का सेल्फ-ड्राइविंग सिस्टम दिखाने का पूरा प्रोसेस समाप्त हो जाता है। ट्विटर पर इस वीडियो को अभिनेता रणवीर शौरी ने भी पोस्ट किया है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में इसे “सेल्फ ड्राइविंग टेस्ला को पाकिस्तान का जवाब” बताते हुए कार का नाम ‘द मसला’ रखा। उनके इस कैप्शन ने वीडियो को और चर्चा में ला दिया।

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यूजर्स ने लिए मजे

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने भी अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दीं। कुछ लोगों ने इस घटना को लेकर मजाक किया और सवाल उठाया कि पुलिसकर्मी ने क्या सोचा होगा जब उसने देखा कि टक्कर मारने वाली कार की ड्राइवर सीट पर कोई व्यक्ति ही नहीं था।

एक यूजर ने इस घटना को तकनीक के साथ प्रयोग करने की कोशिश के तौर पर देखने की अपील की। उसका कहना था कि अगर युवा नई तकनीक विकसित करने या उसके साथ प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो केवल एक असफल प्रदर्शन के कारण उनका मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए।

वहीं, कई अन्य यूजर्स वीडियो में दिखाई देने वाली कार की हरकतों को लेकर मजाक करते नजर आए। कुछ ने कहा कि कार का व्यवहार ऐसा लग रहा था जैसे वह सामने खड़ी गाड़ी से टकराने का मन बनाकर ही आगे बढ़ रही हो।

वीडियो में टक्कर से ठीक पहले शख्स का पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं होने का दावा करना सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया। यही वजह है कि इस क्लिप को लोग तकनीक, आत्मविश्वास और उसके अप्रत्याशित नतीजे के मजेदार उदाहरण के तौर पर शेयर कर रहे हैं।

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उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, जिसमें वह बैसाखी के सहारे पुलिस अधीक्षक (SP) के ऑफिस पहुंचकर अपने घर में पानी की सप्लाई बहाल करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करती दिख रही हैं। पुलिस अफसर को देखते ही दिव्यांग रोने लगी इस पर महिला अधिकारी ने उसे गले से लगा लिया। चलिए बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…