कठुआ गैंगरेप के बाद सूरत में 11 साल की बच्ची के साथ हुई हैवानियत पर टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने एक बार फिर से गुस्सा जाहिर किया है। अपने ट्विटर हैंडल पर आक्रोश व्यक्त करते हुए सानिया मिर्जा ने लिखा, “सीरियसली? मतलब इन लोगों को परेशानी क्या है? इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है और बंद करो अभी। जो हमारे बच्चों के साथ ऐसे अपराध को अंजाम दे रहे हैं ऐसे जानवरों को फांसी पर लटका दो।” बता दें कि इससे पहले कठुआ गैंगरेप को लेकर सानिया मिर्जा ने लिखा था, “क्या ये वही देश है जिसके लिए हम जाने जाते हैं, और जाने जाना चाहते हैं? अगर हम उस 8 साल की बच्ची के लिए खड़े नहीं हो सकते, तो हमें और किसी भी चीज के लिए खड़े होने का हक नहीं है। इंसानियत के लिए भी नहीं।”

बता दें कि 11 वर्षीय बच्ची का शव सूरत के भेस्तान इलाके से बरामद किया गया था। बच्ची के शव पर 86 चोट के निशान थे, जिन्हें लेकर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बच्ची को बंदी बनाकर रखा गया था। उसे काफी प्रताड़ित किया गया और रेप की भी आशंका जताई गई है। 6 अप्रैल को बच्ची का शव पुलिस को मिला था। पांडेसरा पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी ने बताया कि फिलहाल बच्ची की पहचान नहीं हो पाई लेकिन उसकी पहचान के लिए सोशल मीडिया की मदद ली जा रही है।

Seriously???? Like wtf is wrong with these ppl ?? This needs to be ADDRESSED and stopped NOW!!! Hang these animals who are doing this to our children.. #SaveOurChildren #please https://t.co/WMJmgturAC

