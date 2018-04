टेनिस सनसनी सानिया मिर्जा ने आखिरकार तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से प्रेग्नेंट होने की जानकारी दी। इस पर उन्हें फैन्स की मजाक भरी प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं। कुछ तो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर मजाक बनाने लगे। एक फैन ने लिखा- Congratulations. india & Pakistan… Bangladesh is Coming (बधाइयां। भारत और पाकिस्‍तान… बांग्‍लादेश आ रहा है)। सानिया मिर्जा के पति और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक ने भी खुशखबरी को ट्वीट कर बयां किया। सानिया मिर्जा ने प्रेग्नेंट वाली बात जाहिर करने के लिए एक सांकेतिक तस्वीर का सहारा लिया, जिसे शोएब मलिक द्वारा भी ट्वीट किया गया। इस तस्वीर में दूध और पानी बोतलें, बच्चों के कपड़े आदि को उकेरा गया है, साथ ही ‘मिर्जा-मलिक’ भी लिखा गया है। पिछले दिनों गोवा में एक कार्यक्रम में सानिया मिर्जा ने अपने बच्चे के सरनेम के बारे में बात की थी और यह भी बताया था कि वह और उनके संतान के रूप में बेटा चाहते हैं या बेटी।

सानिया मिर्जा ने गोवा फेस्ट 2018 में लैंगिक पक्षपात पर एक परिचर्चा के दौरान कहा था कि जब वह परिवार बढ़ाने के बारे में सोचेंगी तो उनके बच्चे का सरनेम ‘मिर्जा मलिक’ होगा। उन्होंने कहा था कि वह और उनके पति शोएब एक बेटी चाहते हैं। सानिया ने लैंगिक पक्षपात पर अपने ही रिश्तेदारों का हवाला देकर कहा था कि उनके पिता से कुछ रिश्तेदार कहते थे कि बेटा होना चाहिए जो खानदान का नाम आगे बढ़ा सके।

सानिया ने कहा था- ‘हम दो बहनें है और हमें कभी नहीं लगा कि एक भाई भी होना चाहिये। हमारे रिश्तेदार हमारे वालेदान से कहते थे कि उनके एक बेटा होना चाहिए तो हम उनसे लड़ते थे।” सानिया ने उनकी शादी के बाद भी सरनेम नहीं बदले जाने का जिक्र भी इस कार्यक्रम में किया था। बता दें कि सानिया मिर्जा कठुआ गैंगरेप और हत्या मामले में अपनी नाराजगी जताकर भी सुर्खियों में बनी हुई हैं। सानिया आजकल सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय देखी जाती हैं और अपने बारे या मुद्दों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का भरपूर सहारा लेती हुई देखी जाती हैं।

