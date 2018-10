कैरियर और मां का फर्ज निभाना आसान नहीं है और इसके लिए अक्सर हमारे आस-पास के लोगों से ज्यादा सहायता की आवश्यकता होती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, हाल ही में जब एक मां परीक्षा के लिए उपस्थित हुई, तो केंद्र में स्थित एक पुलिस कर्मी ने सेंटर पर एक रोते हुए बच्चे को संभालने की कोशिश की। पुलिसकर्मी उस बच्चे को गोद में लेकर उसके साथ खेल रहा है। दिल को छूने वाली यह तस्वीर सोशल मीडिया में खूब अटेंशन पा रही है और लोग पुलिस कर्मी की तारीफ कर रहे हैं। इस फोटो को तेलंगाना के महबूबनगर के जिला पुलिस प्रमुख आईपीएस अधिकारी रेमा राजेश्वरी ने सोशल मीडिया में साझा किया है। फोटो में एक पुलिस कर्मी अपने हाथों में एक बच्चे के साथ खाकी वर्दी पहने हुए दिखाई दे रहा है।

इस पुलिस कर्मी की पहचान मूसपेट पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल मुजीब-उर-रहमान के रुप में हुई है। आईपीएस आधिकारी राजेश्वरी ने लिखा कि वह “एससीटीपीसी परीक्षा आयोजित करने के लिए कर्तव्य पर थे” और “एक रोते हुए बच्चे को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे, जिनकी मां हॉल के अंदर एग्जाम देने गई थीं।” उनके ट्वीट के मुताबिक, फोटो पुलिस भर्ती के लिए एससीटीपीसी की प्रारंभिक परीक्षा सेंटर लड़ब जूनियर कॉलेज, महबूबनगर में लिया गया था। तस्वीर ने ऑनलाइन बहुत ध्यान आकर्षित किया है और कई ने बच्चे की देखभाल करने के लिए पुलिस की सराहना की है।

Head Constable Officer Mujeeb-ur-Rehman (of Moosapet PS) who was on duty for conducting SCTPC exam in Boys Junior College, Mahbubnagar

trying to console a crying baby, whose mother was writing exam inside the hall. #HumanFaceOfCops#Empathy pic.twitter.com/QudRZbAADu

— Rema Rajeshwari IPS (@rama_rajeswari) September 30, 2018