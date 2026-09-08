तेलंगाना विधानसभा में एक सराकरी अफसर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मंत्री वी. श्रीहरि ने उन्हें तुरंत सीपीआर भी दिया लेकिन उन्हें बचाया नहीं सका। मंत्री का कर्मचारी को सीपीआर देते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों ने मंत्री की सराहना की है, हालांकि अफसोस है कि कोशिशों के बाद भी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नवीन मित्तल के निजी सचिव की मौत हो गई।

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मंत्री पूरी कोशिश के साथ कर्मचारी को सीपीआर देकर उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां मौजूद अन्य कर्मचारी भी कर्मचारी को बचाने की कोशिश में जुटे हैं कोई हाथ मल रहा है तो कोई पैर तो कोई सिर सहला रहा है। उन्हें फौन अस्पताल ले जाया गया मगर तब तक उनका निधन हो चुका था।

पीटीआई के अनुसार, तेलंगाना के मंत्री वी. श्रीहरि ने मंगलवार को यहां विधानसभा में अचानक गिर पड़े एक सरकारी कर्मचारी को सीपीआर दिया, लेकिन उसे बचाने की कोशिश नाकाम रही और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। घटना की सोशल मीडिया पर चर्चा है।

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अधिकारियों ने घटना को लेकर क्या बताया?

अधिकारियों के अनुसार, ऊर्जा विभाग में अनुभाग अधिकारी कृष्ण मोहन राजू (50) विधानसभा के एक गलियारे में अचानक गिर पड़े। उन्होंने आगे बताया कि राजू वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नवीन मित्तल के निजी सचिव के रूप में काम कर रहे थे। राज्य के पशुपालन और खेल मंत्री ने राजू के स्टाफ ने बताया कि मंत्री ने उन्हें गिरने के बाद देखा।

विधानसभा में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक के पहुंचने से पहले उन्होंने राजू को होश में लाने की कोशिश में ‘कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन’ (सीपीआर) किया। सीपीआर वह प्रक्रिया जिसमें दिल का दौरा पड़ने की स्थिति में मरीज के दिल को किसी अन्य शख्स द्वारा अपने दोनों हाथों से जल्दी जल्दी दबाया जाता है और मुंह से सांस दी जाती है। अधिकारियों के अनुसार, राजू को पास के अस्पताल ले जाया गया लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। माना जा रहा है कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। तेलंगाना सचिवालय एसोसिएशन ने राजू के निधन पर शोक व्यक्त किया।

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पिता का होना किसी खजाने से कम नहीं… ये लाइनें शायद आपने भी पढ़ी होंगी। इस लाइन का मतलब हम सभी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक बेटे की नौकरी चली गई इसके बाद उसने दुखी मन से अपने पिता को फोन किया और कहा कि पापा जॉब चली गई। इसके बाद पिता न घबराए न दुखी हुए उन्होंने अपने बेटे को एक ही लाइन में ऐसे हौसला बढ़ाया कि उनका रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…