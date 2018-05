बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता ने पत्रकार को गालियां दीं। सूबे के पूर्व उप-मुख्यमंत्री और लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने इस बाबत आरोपी नेता पर सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने गालियां देने वाले नेता से उसका पद छीन लिया है। कहा है कि वह और उनकी पार्टी इस प्रकार के असामाजिक तत्वों को बढ़ावा नहीं देते। वह इसके लिए माफी मांगते हैं। तेजस्वी के इस कदम के लिए लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ की है।

तेजस्वी ने जिस राजद नेता पर कार्रवाई की है, उसकी पहचान गौतम अधिकारी के रूप में हुई है। हुआ यूं था कि राजद नेता सोमवार (30 अप्रैल) को एक रिपोर्ट पर आपत्ति जता रहे थे। उसी दौरान उन्होंने एक न्यूज वेबसाइट के संपादक व पत्रकार रिफत जावेद को मां की गालियां दी थीं। रिफत ने इसी की शिकायत तेजस्वी और उनकी बहन मीसा भारती से की थी।

जावेद ने इससे पहले तेजस्वी और मीसा भारती को टैग करते हुए ट्वीट किया था। कहा था, “देखिए आपके ऑफिस बियरर कैसी भाषा इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बेवकूफ लोग तो आपकी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह दुखद है।”

Dear @yadavtejashwi and @MisaBharti . See the language of your key office-bearer. Such fools are representing your party. Sad! https://t.co/nMiWdX7wcf

तेजस्वी ने कहा, “जावेद, मेरी जानकारी में यह मामला लाने के लिए शुक्रिया। मैं उनकी (राजद नेता) ओर से आपसे माफी मांगता हूं। चतरा में ब्लॉक प्रमुख पद से उन्हें तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। हम इस तरह के लोगों को बढ़ावा नहीं देते हैं। एक बार फिर से आपसे माफी मांगता हूं।”

Dear @RifatJawaid ,

Thanks for bringing this in my knowledge. I tender sincere apology to you on his behalf. He has been sacked from his post with immediate effect as Block President of Chatra RJD.

We don’t promote or encourage such unsocial elements. Again my apologies. pic.twitter.com/3boGQLB93e

— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) May 1, 2018