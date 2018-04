राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोलते हुए राज्य सरकार के एक साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। उन्होंने इसके जरिए नीतीश कुमार समेत बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी और अन्य आरजेडी नेताओं द्वारा बीजेपी के साथ गठबंधन वाली नीतीश सरकार के एक साल पूरा होने पर जारी किए गए रिपोर्ट कार्ड को आरोप पत्र नाम दिया है। साथ ही इसे नीतीश सरकार के खिलाफ जनता का आरोप पत्र नाम दिया गया है। इस रिपोर्ट कार्ड में पीएम मोदी और नीतीश कुमार के कार्टून बने हुए हैं।

कवर पेज पर नीतीश कुमार रस्सी से बंधे हुए कुर्सी पर बैठे दिख रहे हैं और उनके बगल में पीएम मोदी खड़े हुए हैं। मोदी के एक हाथ में तीर है तो दूसरे हाथ में नीतीश की कुर्सी की रस्सी है। रस्सी के एक छोर पर कमल का फूल बना हुआ है, जो पीएम मोदी के हाथ में है।

Leaders of RJD, including Tejashwi Yadav launch one year report card of #Bihar government. pic.twitter.com/xPXYrYIxwn — ANI (@ANI) April 4, 2018

तेजस्वी और आरजेडी नेताओं की नीतीश सरकार के रिपोर्ट कार्ड के साथ वाली तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। ट्विटर यूजर का एक धड़ा रिपोर्ट कार्ड को लेकर तेजस्वी यादव को काफी ट्रोल कर रहा है। लोग तेजस्वी के ऊपर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि आठवीं और नौवीं फेल लोग रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे हैं। एक यूजर ने ट्वीट कर कहा, ‘जिसका खुद का रिपोर्ट कार्ड नौवीं के बाद नहीं बना अब वह सरकार का रिपोर्ट कार्ड बना रहा है।’ एक यूजर ने कहा, ‘तेजस्वी जी कभी खुद का रिपोर्ट कार्ड भी दिखा दीजिए।’ एक अन्य यूजर ने कहा, ‘बीजेपी और जेडीयू ने जुलाई 2017 में बिहार में सरकार बनाई थी, एक साल कैसे हो गया? तेजस्वी यादव को पहले गिनती सीखना चाहिए।’ एक यूजर ने कहा, ‘कोर्ट ने लालू की जिंदगी को रिपोर्ट कार्ड दे दिया। तेजस्वी ने आज अपनी एफआईआर को चुनौती दी अब उन्हें भी जल्द ही रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा।’ शुभम सिंघल नाम के यूजर ने लिखा, ‘तुम पहले अपना 10वीं का रिपोर्ट कार्ड दिखाओ।’

See 8th and 9th fail are issuing report cards. — pushkar dwivedi (@pushkarmbbs) April 4, 2018

जिसका खुद का रिपोर्ट कार्ड नौवीं के बाद नहीं बना अब वह सरकार का रिपोर्ट कार्ड बना रहा है — nl usha (@onlytg_gt) April 4, 2018

Navmi Fail report card bana rahe hai. https://t.co/QcWMHnYWiE — Lol Salam (@Lolsalam_) April 4, 2018

Khud Ninth fail.. Aur report card dikha kisi aur ka raha hai…. waah — Abhishek Rana (@fall2climb) April 4, 2018

Jdu bjp formed govt in July 2017 how one year report card ??@yadavtejashwi learn counting 1st — keshav (@Imkeshuk) April 4, 2018

Court has given lalu's life report card

Tejashwi today challenged about his FIR he will get his report card soon — Madhuri (@MadhuriBorse1) April 4, 2018

Us 9th fail ko apna report card dikhane ko bolo — Chitti 2.0 The Robot (@BiharKaLal) April 4, 2018

तुम पहले अपना 10 का रिपोर्ट कार्ड पेश करो। — Shubham Singhal (@DShubhamSinghal) April 4, 2018

