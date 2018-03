भारतीय राष्‍ट्रीय कांग्रेस (INC) के नेता व सिविल राइट्स एक्टिविस्‍ट तहसीन पूनावाला ट्विटर पर एक तस्‍वीर को लेकर ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल, गुरुवार (29 मार्च) को पूनावाला की शादी की सालगिरह थी। इस मौके पर पत्‍नी मोनिका को बधाई देते हुए उन्‍होंने ट्विटर पर एक फोटो पोस्‍ट की। इसमें दोनों एक-दूसरे को किस करते नजर आ रहे हैं। पोस्‍ट में पूनावाला ने लिखा, ”दो साल तक यह सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने के लिए मुझे बधाई कि मैं जानता हूं कि मैं क्‍या कर रहा हूं!! हैप्‍पी एनिवर्सरी वाइफी… तुमसे विवाहित होना ऐसा लगता है जैसे एक बेस्‍ट फ्रेंड साथ में होना जो आप क्‍या कहते हैं, वो बिल्‍कुल नहीं सुनता।”

पूनावाला को उनके ट्वीट पर कई यूजर्स ने शादी की सालगिरह की बधाई दी तो कुछ इशारों में इस तस्‍वीर पर शिकायत करते नजर आए। संजय शर्मा नाम के एक यूजर ने पूछा कि मोनिका के दायें गाल पर किसकी लिपस्टिक लगी है तो तहसीन ने कहा कि वह किसी और लड़की की लिपस्टिक है। अतुल ने चुटकी लेते हुए लिखा, ”भाई हम लोग ऑनलाइन ही है। आगे का भी अपडेट करते रहना।” एम सुब्रमणि ने कहा, ”क्‍या आप कुछ सभ्‍य तस्‍वीरें पोस्‍ट कर सकते हैं? आप अपने बेडरूम की तस्‍वीरें पोस्‍ट कर रहे हैं, जो कि अब सार्वजनिक हो गई हैं। क्‍या ये सही है? यह आपकी मानसिकता दिखाता है और आप भ्रष्‍टाचारी और लुटेरी कांग्रेस का बचाव करते हैं। आखिरकार आप हैं तो आप एक कांग्रेसी ही। इसके अलावा आप कर ही क्‍या सकते हैं?”

Congratulations to me for successfully pretending for two years That I know what I am doing !! Happy Anniversary wiffeee …

Being married to you is like having a best friend who doesn’t listen to anything you say !!! #LookBeyondMarks ..#LoveUBaby pic.twitter.com/b2bFXXAdLL — Tehseen Poonawalla (@tehseenp) March 29, 2018

डॉ. जय ने लिखा, ”हैप्‍पी एनिवर्सरी, ऐसी पिक्‍सर्च क्‍यों डालते हो सर, जैसे लगता है बाल विवाह हुआ हो।” एक ट्रोल अकाउंट ने कहा, ”बचकर रहना, कहीं फतवा न जारी हो जाए।”

Happy anniversary Wishing you both – lasting love — Rahul (@CricRahul1) March 29, 2018

Wishing you both a very happy wedding Anniversary. — Anoosha (@Anoosha_R06) March 29, 2018

Nice Coup-link … Whose lipstick is she carrying on her right chicks — संजय शर्मा (@sharma__sanjay) March 29, 2018

Another hotchick's lipstick 😉 — Tehseen Poonawalla (@tehseenp) March 29, 2018

Take down this picture — milind shah (@milindshah2006) March 29, 2018

Your people may issue Fatwa — K.R.Dave (@krdave) March 29, 2018

Cant you post some decent pics? You are posting your bedroom pics, which is now known to public. Is this good ? This shows your mentality and you are defending the corrupt and looter congress. Oh by the way you are after all a congressman. What else you can do other than this ? — M Subramani (@hindustani_m) March 29, 2018

Wish yiu a very happy anniversary!

Bhaijaan thoda Bihar aur Bengal ke riots pe bhi dhyan de, congress to kuch bol hi nahi rahi hai????? — Be A Human! (@waseem_azam) March 29, 2018

Happy Anniversary, aise picture kyu dalte ho sir, jaise lagta hai Bal Vivah hua ho abhi abhi — Dr. Jay (@Dr_JaySpeak) March 29, 2018

How much more will you expose her and do this?? — Mowgli (@MeMowgliii) March 29, 2018

happy anniversary

by the watch out fatwa jari na hojaye — Sarcasman(@iamnaman15) March 29, 2018

Apni gharelu samasya yaha mat batao — . (@Doctor070) March 29, 2018

