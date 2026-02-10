Techie Couple Divorce Viral News: इंटरनेट पर इनदिनों एक ऐसा पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसने शादी, जेंडर एक्सपेक्टेशंस और काम पर महिलाओं की आजादी पर बड़ी बातचीत शुरू कर दी है। वायरल एक्स पोस्ट में बताया गया है कि कैसे एक इंडियन टेक प्रोफेशनल का अपना करियर को चुनने का फैसला कथित तौर पर इमोशनल अब्यूज और तलाक में बदल गया।

दोनों ने की थी लव मैरेज

एक्स पोस्ट में यूजर ने अपने बचपन के दोस्त की कहानी शेयर की है। पोस्ट में कहा गया है – मेरे बचपन की एक दोस्त को एक लड़के से प्यार हो गया जब हम +2 (इंटर) में थे। उन्होंने BTech में भी यह रिश्ता जारी रखा, साथ में Tech Mahindra जॉइन किया, कंपनियां बदलीं, शादी की और उनके दो बच्चे हुए। उन दोनों ने अपने पैसों से घर खरीदा, और ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो हममें से ज्यादातर लोगों का सपना होता है।

पोस्ट के अनुसार, लड़की ने दूसरी प्रेग्नेंसी ब्रेक के बाद कंपनी बदली, और उसने कुछ नई टेक सीखी, फील्ड बदला, और अब लड़के से ज्यादा कमा रही है। प्रेग्नेंसी के बाद के 6 महीनों को छोड़कर, उसने कभी ब्रेक नहीं लिया। वह 9वें महीने तक ऑफिस गई। वह सच में बहुत मेहनती है। वह अपने बच्चों और पति के लिए काम करके बहुत खुश महसूस करती है।

‘केवल एक ही पक्ष दिखाया गया’, कानपुर की VIRAL बैंककर्मी ने दी सफाई, बताया क्यों बैंक के अंदर मचा था हंगामा

अब, लड़के की मां बीमार पड़ गई, और उसने उससे काम छोड़ने के लिए कहा। उसने कहा, मैं फाइनेंस का ध्यान रखूंगी, मुझे पहली प्रेग्नेंसी में पहले ही काफी ब्रेक मिल चुके है, अब तुम ब्रेक लो, मैं काम करना जारी रखना चाहती हूं और घर में भी जितना हो सकेगा मदद करूंगी। उसने यह भी ऑफर किया कि वह अपनी मां को बच्चों की देखभाल के लिए बुला लेगी।

पोस्ट के अनुसार, सास को लड़की की मां का घर पर रहना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वह उसके बेटे का घर है, (ध्यान रहे कि लड़की और लड़का दोनों घर के मालिक हैं और बराबर पैसे देते हैं) और लड़का नौकरी छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वह स्त्रीद्वेषी है और उसकी मां को लगता है कि जब हालात आएं तो लड़की को नौकरी छोड़ देनी चाहिए।

इमोशनली अब्यूज करना किया शुरू

जब चीजें उनके हिसाब से नहीं होतीं, तो वे उसे (लड़की) कई तरह से इमोशनली अब्यूज करने लगते हैं। आखिरकार, वह उससे तंग आ गई, और बच्चों के साथ अपने माता-पिता के घर चली गई और उससे कहा कि अगर उसकी मां आना चाहती है तो वह जब तक चाहे वहां उसके माता-पिता के साथ रह सकती हैं।

लेकिन उस आदमी ने तलाक की धमकी देते हुए लीगल नोटिस भेजा। आखिरकार उसने तलाक के लिए अर्जी दे दी। पोस्ट के आखिर में लिखा है – औरतों से नफरत करने वाले सिस्टम में, कोई भी औरत कितनी भी मेहनत करे, कितना भी कमाए, या कितना भी प्यार करे और कितना भी त्याग करे, जैसे ही वह अपनी आजादी छोड़ने से मना करती है, उसे बेकार समझा जाता है।

A childhood friend fell in love with this guy when we were in +2. They continued that relationship in BTech joined in Tech Mahindra together, changed companies, got married, have two kids. Bought a home with their own money, living a life that is a dream for most of us.



The girl… — బాపు బొమ్మ (@BapuBommaSpeaks) February 8, 2026

इस पोस्ट ने ऑनलाइन बहस छेड़ दी। कमेंट सेक्शन में यूजर्स दो धड़ों में बंटे दिखाई दिए। कुछ यूजर्स महिला के सपोर्ट में नजर आए। जबकि कुछ ने उसकी आलोचना की। एक टिप्पणी में लिखा था, “मैं भी ऐसी ही स्थिति से गुजरी हूं, मुझे अपनी पसंदीदा नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और नौकरी न छोड़ने पर उस आदमी ने मुझे और अपने बेटे को छोड़ दिया।”

वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, “बुढ़ापे में माता-पिता की देखभाल करना जरूरी है। दोनों मिलकर इसका हल निकाल सकते थे, या तो घर पर नर्स रखकर या इस समस्या को हल करने का कोई और तरीका ढूंढकर, क्योंकि आज ऐसी सर्विस उपलब्ध हैं। पति को पत्नी से नौकरी से इस्तीफा देने के लिए नहीं कहना चाहिए।” कुछ लोगों ने स्थिति पर हैरानी जताई, जबकि कुछ ने इस पर गंभीरता से विचार करने की अपील की।

ऑटो ड्राइवर सिंगल फादर की कहानी ने जीता इंटरनेट का दिल, बेटी को साथ रखकर चलाता है वाहन, देखें VIDEO