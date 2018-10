टीचर ने कहा चुटकुला लिखो, बच्चे ने लिख दिया कुछ ऐसा कि होने लगा वायरल

सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ ना कुछ ट्रेंड होता रहता है। जिसे देखने के लिए लोग या शेयर करने के लिए उत्सुक रहते हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसी चीजें वायरल होती हैं जिसे देखकर या पढ़कर आपको काफी अच्छा महसूस होता है। तो कई बार कुछ वायरल चीजें आपको आश्चर्य में डाल देती हैं। इस बार भी सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा वायरल हुआ है जिसे पढ़कर आपकी हंसी छूट सकती है। मामला अमेरिका के कैलिफोर्निया का है। यहां के एक स्कूल में टीचर ने बच्चों को जोक लिखने के लिए कहा। एक बच्चे ने चुटकुले की जगह अपने टेस्ट पेपर में कुछ ऐसा लिख दिया जो सोशल मीडिया में वायरल होने।

दरअसल ट्विटर पर कैलिफोर्निया की एवलिन लिज़ेट नाम की एक टीचर ने एक फोटो शेयर किया। इस फोटो में टीचर ने एक टेस्ट पेपर की कटिंग थी। इस कटिंग पर एक सवाल था। उस सवाल में लिखा गया था- एक जोक लिखिए। इसके जवाब में बच्चे ने चुटकुले की जगह ऑवर प्रेसिडेंट यानी हमारे राष्ट्रपति लिख दिया। इसी तस्वीर को टीचर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर कर दिया।

सोशल मीडिया में ये ट्वीट आते ही छा गया। लोग इसपर कमेंट करने लगे। लिजेट से कई लोगों ने ट्वीट करके भी पूछा कि इस बच्ची को कितने नंबर दिए गए। तो कहीं लोगों ने टीचर के राजनीतिक परीक्षण का मजाक उड़ाने के लिए अव्यवसायिक भी कहा। फिर भी बच्चे को इस जवाब के लिए A ग्रेड दिया गया।

How many points did you give him? — Antonigrafica (@antonigrafica) October 15, 2018

I didnt make the question political. He did. — Evelyn Lizette ☀️ (@EvelynALizette) October 15, 2018

Greetings from Brazil, @EvelynALizette! I was fascinated to see how you make your students think out of their boxes. And please extend the greetings to your sharp, smart 7th grader for such a spontaneous joke! — Guy Manuel (@GuyManuel) October 16, 2018

Saw this on FB earlier and looked you up to see if this wasn’t made up. Thank you for sharing your students answer and making me laugh. Keep up the great work as an educator. — Angel Velazquez (@AEVolucion) October 16, 2018

7th grader. Smart little guy. — Evelyn Lizette ☀️ (@EvelynALizette) October 15, 2018

You’re responding to Bots. Just ignore them. It’s funny & you’re obviously a good teacher.

My sis was an elementary school teacher and then principal and always had such funny stories about the kids. — Lori Winters (@LoriW66) October 16, 2018

आपको बता दें कि सोशल मीडिया में आए दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का लोग मजाक उड़ाते रहते हैं। पिछले कुछ दिनों से भी वह वहां के लोगों के ट्रोलिंग के शिकार हो रहे हैं। अब इस ट्वीट के जरिए भी लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं।

