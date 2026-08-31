TCS to Microsoft: एक टेक प्रोफेशनल ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) से माइक्रोसॉफ्ट में जाने के बाद अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है, जिस पर लोग अब चर्चा कर रहे हैं। एक वीडियो में शैलेश गुरुंग बताते हैं कि नई कंपनी में जाने के बाद कॉर्पोरेट कल्चर, वर्कप्लेस फ्लेक्सिबिलिटी और प्रोफेशनल ज़िम्मेदारी ने कैसे उनकी सोच को बदल दिया।

शैलेश ने ग्रेजुएशन के बाद TCS में एक फ्रेशर के तौर पर अपना करियर शुरू किया था, इस स्ट्रक्चर्ड वर्क एनवायरनमेंट ने कॉर्पोरेट ज़िंदगी के बारे में उनकी शुरुआती समझ को एक नजरिया दिया। अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में गुरुंग ने लिखा, “मैंने ग्रेजुएशन के ठीक बाद एक फ्रेशर के तौर पर TCS जॉइन किया था, इसलिए कॉर्पोरेट ज़िंदगी के बारे में मेरी सोच बहुत सरल थी। लॉग इन करो, प्रोसेस को फॉलो करो और लॉग आउट कर लो। हालांकि, माइक्रोसॉफ्ट जॉइन करने के बाद उनका एक्सपीरियंस काफी बदल गया। दोनों ऑर्गनाइज़ेशन में बिताए अपने समय को याद करते हुए गुरुंग ने कई ऐसे अंतर बताए जो उन्हें खास तौर पर महसूस हुए।

कल्चर में बदलाव सच में हुआ है’

गुरुंग ने बताया कि सबसे बड़े अंतरों में से एक वर्कप्लेस की हायरार्की थी। उन्होंने सर्विस-बेस्ड माहौल में अपने पुराने अनुभव के बारे में बताया, जहां हायरार्की, मंज़ूरी और मैनेजमेंट के कई स्तर ज़्यादा साफ़ तौर पर दिखते थे। उन्होंने आगे लिखा, “माइक्रोसॉफ्ट में माहौल… ‘फ़्लैट’ (बिना ज़्यादा ऊंच-नीच वाला) लगता है। आप किसी से भी संपर्क कर सकते हैं, अलग-अलग टीमों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं और आपकी बात सच में सुनी जाती है।”

बेटियों की पढ़ाई के लिए चप्पल हाथ में लेकर नंगे पैर दौड़ी मां, मैराथन में जीते 3000 रुपये

उन्होंने वर्कप्लेस पर ड्रेस कोड में अंतर की ओर भी इशारा किया। जहां उन्हें अपनी पिछली नौकरी में कुछ गिने-चुने कैज़ुअल दिनों को छोड़कर रोज़ फ़ॉर्मल कपड़े पहनने पड़ते थे, वहीं उन्होंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट कर्मचारियों को आरामदायक लेकिन अच्छे दिखने वाले कपड़े पहनने की ज़्यादा आज़ादी देता है।

सिर्फ़ काम करने की जगह से कहीं ज़्यादा

गुरुंग ने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस का माहौल भी उन्हें कई तरह से हैरान करने वाला लगा। उन्होंने हैकाथॉन, अलग-अलग टीमों के बीच होने वाले इवेंट्स, गेमिंग ज़ोन और ऐसी जगहों का ज़िक्र किया जहां कर्मचारी आराम कर सकते हैं और नई ऊर्जा पा सकते हैं। उन्होंने आगे यह भी बताया कि कर्मचारी अपने परिवार के सदस्यों या दोस्तों को कैंपस में ला सकते हैं, साथ में समय बिता सकते हैं और वहीं खाना भी खा सकते हैं; ऐसा अनुभव उन्हें अपनी पिछली सर्विस-बेस्ड नौकरी में कभी नहीं हुआ था।

ज़्यादा ओनरशिप, ज़्यादा ज़िम्मेदारी

काम की जगह पर मिलने वाली सुविधाओं के अलावा, गुरुंग ने कहा कि सबसे बड़ा प्रोफेशनल बदलाव उनके काम से जुड़ी ‘ओनरशिप’ के स्तर में आया। उन्होंने यह भी लिखा, “पहले काम शिफ्ट के हिसाब से लगता था। आप अपना काम करते हैं, फिर अगला शख्स उसे संभाल लेता है। यहां, यह आपका काम है, शुरू से आखिर तक।” उन्होंने माना कि ज़्यादा ओनरशिप के साथ ज़िम्मेदारी भी बढ़ती है, लेकिन कहा कि इससे उनके प्रोफेशनल विकास और बेहतर सैलरी में मदद मिली है।

‘सिर्फ़ कर्मचारियों के लिए नहीं, इंसानों के लिए डिज़ाइन किया गया’

गुरुंग ने काम की जगह पर मिलने वाली उन छोटी-छोटी सुविधाओं का भी ज़िक्र किया, जिन्होंने उनके अनुभव में बड़ा फ़र्क डाला। इनमें बेहतर खाना और कॉफ़ी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, मसाज चेयर और आराम करने के लिए खास जगहें शामिल थीं। उन्होंने आगे लिखा, “ऐसा लगता है जैसे काम की जगह सिर्फ़ कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि इंसानों के लिए डिज़ाइन की गई है।”

गुरुंग ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उनके ये विचार एक व्यवस्थित, सर्विस-बेस्ड काम के माहौल से निकलकर एक प्रोडक्ट-बेस्ड ऑर्गनाइज़ेशन में आने के उनके अपने सफ़र के हिसाब से हैं। यह वीडियो वायरल हो गया है और इस पर लोगों की खूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक सोशल मीडिया यूज़र ने लिखा, “बिल्कुल सही, 10 साल तक कंसल्टिंग में रहने के बाद मैं भी एक प्रोडक्ट कंपनी में चला गया। यह बदलाव सच है और मुझे इसके हिसाब से ढलने में समय लग रहा है। यह काम करने का एक नया और आज़ाद तरीका है, जिसका अनुभव मुझे पहले कभी नहीं हुआ।”

एक और यूज़र ने कमेंट किया, “100% सच है, मैं 10 साल से ज़्यादा समय से MSFT (माइक्रोसॉफ्ट) के साथ हूं और यहां का कल्चर सबसे अच्छा है।” तीसरे यूज़र ने प्रतिक्रिया दी, “यह सिर्फ़ माइक्रोसॉफ्ट की ही नहीं, बल्कि किसी भी ऐसी कंपनी की स्थिति है जहाँ का वर्क कल्चर टॉक्सिक नहीं है।”

यह भी पढ़ें- पापा, नौकरी चली गई… दुखी बेटे ने किया फोन, पिता का दिल छू लेने वाला जवाब हुआ Viral; लोगों ने कहा – ‘किंग मेंटालिटी’

पिता का होना किसी खजाने से कम नहीं… ये लाइनें शायद आपने भी पढ़ी होंगी। इस लाइन का मतलब हम सभी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक बेटे की नौकरी चली गई इसके बाद उसने दुखी मन से अपने पिता को फोन किया और कहा कि पापा जॉब चली गई। इसके बाद पिता न घबराए न दुखी हुए उन्होंने अपने बेटे को एक ही लाइन में ऐसे हौसला बढ़ाया कि उनका रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…

डिस्क्लेमर: यह लेख सोशल मीडिया पर शेयर किए गए निजी अनुभवों और कार्यस्थल से जुड़े अनुभवों पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल जानकारी देना है और इसे करियर या पेशेवर सलाह नहीं माना जाना चाहिए।