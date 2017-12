तीन तलाक: तस्लीमा नसरीन ने भारत और सरकार पर मारा ताना, लोगों ने दिए जवाब

संसद में गुरुवार को तीन तलाक बिल पास होने के साथ ही इस मुद्दे पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई। कहीं इस फैसले का जोरदार स्वागत हो रहा है तो कहीं मतभेद नजर आ रहे हैं। लेकिन जानी-मानी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने तीन तलाक बिल के पास होने पर अलग ही प्रतिक्रिया दी जो लोगों को हजम नहीं हो रही है। तस्लीमा ने ट्वीट कर भारत सरकार पर ताना मारा है। तस्लीमा ने ट्वीट में लिखा- अगर भारत में तीन तलाक खत्म करने में 80 वर्षों का समय लगता है तो मुझे अंदाजा नहीं कि देश में स्त्री विरोधी तमाम रीति रिवाजों को खत्म करने के लिए कितने हजार वर्ष और लगेंगे। इस पर भारत सरकार की तरफ से तो नहीं, लेकिन ट्विटर पर बैठे लोगों ने तस्लीमा को ढेरों जवाब दिए।

If it takes 80 years to remove ‘triple talaq’ in India. I have no idea how many thousands of years are needed to remove all other misogynistic laws and rituals. — taslima nasreen (@taslimanasreen) December 29, 2017

किसी ने कहा कि उन्होंने इस सुधार के लिए जो समय बताया है वह गलत है, क्योंकि देश को असली आजादी 2014 में मिली। एक यूजर ने कहा कि उन्हें आधा खाली गिलास नहीं देखना चाहिए, इसके बजाय वह आधा भरा गिलास देख सकती हैं। एक यूजर ने कहा कि आप मुस्लिम महिला हैं, लेकिन तीन साल पहले तक मैंने आपका इस बारे में कोई कमेंट नहीं सुना। पीएम मोदी ने तीन वर्षों में यह कर दिखाया, वह भी इंसान हैं कोई मशीन नहीं।

एक जनाब ने लिखा कि यह बात केवल इस्लाम पर ही लागू होती है, अन्य धर्मों में सुधार कार्य समय पर हो रहे हैं। एक शख्स ने लिखा कि जब तक मोदी जी हैं आप चिंता न करें। तस्लीमा के ट्वीट पर प्रतिक्रियाओं की फेहरिस्त लंबी होती गई।

Beg to differ , it took only 3 years. We got actual independence from slavery on 2014, Let us hope the communists and congress family racketeers are kept at bay long enough to get lot more done. — Harish-ಹರೀಶ (@haris_blr) December 29, 2017

Please see the half glass full of water not the empty part. There is a start.. — Sandip (@ItsSengupta) December 29, 2017

we hvnt heard any such question from ur end till 2014…

Being a Muslim lady shld have appreciated the ”Modi-ji led Indian Govt” 1st which has done it within 3 years..Our PM too is a human being, nt any machine..things wld transform with time..so plz, 1st learn to appreciate.. — Joydeep Purkayastha (@JDP14Feb) December 29, 2017

Only for Islam, others are reforming as per times. — harpal singh (@harpal28) December 29, 2017

Modi is there, so don’t worry mam — MVR 1971 (@MVR19711) December 29, 2017

Why do you care..negative sarcastic commentary from you not required..this is the first step towards UCC — Piali GUPTA (@PialiGupta) December 29, 2017

Thanks to BJP otherwise #TripleTalaqBill would never have become a reality. It took only 3.yrars for @narendramodi to quash #TripleTalaq BTW — Indian Perspective (@iimzzi) December 29, 2017

लोकसभा में पास हुए इस बिल के मुताबिक एक साथ तीन तलाक पर रोक लगेगी। यह बिल तीन तलाक को अपराध करार देता है। इस बिल में संशोधन को लेकर विपक्ष के कई प्रस्ताव खारिज हो गए थे। एमआईएम के सांसद असद्दुदीन ओवैसी ने जो संशोधन सुझाए थे, वह भी खारिज हुए। ओवैसी के प्रस्ताव के पक्ष में महज 2 ही वोट पड़े थे।

लोकसभा के बाद अब यह विधेयक राज्यसभा में मंजूरी के लिए जाएगा। यहां से मंजूरी मिलने के बाद विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर चाहिए होंगे, इसके बाद विधेयक कानून के तौर पर लागू हो जाएगा।

