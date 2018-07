मासूम बच्चों को बेचने का आरोप झेल रही भारत रत्न मदर टेरेसा की संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने इस घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा है कि मदर टेरेसा चैरिटी होम बच्चों को बेचता रहा है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तस्लीमा नसरीन ने शांति की नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा को बर्बर कृत्यों से जुड़ी रहने वाली कहा है। उन्होंने कहा है कि अपराधियों के पक्ष में सिर्फ इसलिए बयान नहीं देना चाहिए क्योंकि वे प्रसिद्ध हैं। तस्लीमा नसरीन ने कहा, “मदर टेरेसा चैरिटी होम बच्चों को बेचता है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। मदर टेरेसा कई अवैध, अमानवीय, अनैतिक, अनएथिकल, असैद्धांतिक, दुष्ट, धोखाधड़ी और बर्बर कृत्यों से जुड़ी थीं। कृपया सिर्फ इसलिए अपराधियों की रक्षा करने की कोशिश न करें क्योंकि वे प्रसिद्ध हैं।”

बता दें कि झांरखंड की राजधानी रांची में स्थित मिशनरीज ऑफ चैरिटी से मानव तस्करी की खबरों से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। मिशनरी ऑफ चैरिटी यहां अपने कई होम्स से 280 महिलाओं द्वारा जन्म दिए गए नवजात शिशुओं के रिकार्ड मुहैया कराने में विफल रही है। पुलिस सूत्रों ने कहा है कि यहां संत टेरेसा द्वारा स्थापित कई होम्स में वर्ष 2015 से 2018 के बीच 450 गर्भवती महिलाओं को भर्ती कराया गया था, लेकिन यहां से केवल 170 नवजात शिशुओं का रिकार्ड मिला और बाकी 280 शिशुओं के बारे में कोई सूचना नहीं मिली। वहीं इस मामले में झारखंड के ईसाई संगठनों का कहना है कि चैरिटी को बदनाम करने के लिए इसे टारगेट किया जा रहा है। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया (CBCI) के महासचिव थेडॉर मासकेयरहेन्स कहा कि संस्था को बदनाम करने के लिए साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि हमें इस मामले में गिरफ्तार सिस्टर से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

Mother Teresa charity home sells babies, it is nothing new. Mother Teresa was involved with many illegal, inhumane,immoral, unethical,unprincipled,wicked, fraudulant,barbaric acts. Please don’t try to protect criminals only because they are famous.

— taslima nasreen (@taslimanasreen) July 13, 2018